Un video grabado dentro de un bus de Transmilenio terminó inundando las redes sociales en las últimas horas. La protagonista es una mujer mayor que, sin pensarlo dos veces, se levantó de su silla para bailar durante la presentación de un cantante urbano que animaba el trayecto.

Lo que empezó como una rutina más de música callejera dentro del articulado rápidamente se transformó en un pequeño espectáculo que puso a reír, a grabar y a aplaudir a los pasajeros.

En las imágenes, que ya circulan ampliamente en plataformas digitales como Instagram y TikTok, se ve a la mujer escuchando con atención al artista. Segundos después, con una sonrisa, se pone de pie y decide soltar sus mejores pasos.

La abuela comenzó a mover los hombros, las manos y la cintura con una energía que sorprendió a todos. Sus pasos —mezcla de picardía, sabor y cero vergüenza— hicieron estallar las risas y los aplausos de quienes iban a su alrededor.

Incluso el cantante, que estaba interpretando su canción con un parlante, detuvo por un instante la presentación para admirar el entusiasmo de la mujer.

Pasajeros que iban de pie sacaron sus celulares de inmediato, grabando el momento. La reacción del público fue una ovación total para la abuela, que lejos de incomodarse, pareció disfrutar cada segundo de su momento protagónico en medio de la rutina bogotana.

En los comentarios del video, cientos de usuarios celebraron su actitud. Destacaron su energía, su alegría y su disposición para romper la seriedad típica del transporte público en la capital.

Varios usuarios señalaron que su autenticidad debería ser ejemplo para otros pasajeros que a veces reaccionan con molestia ante los artistas que se suben a los buses.

Para muchos, la escena fue una muestra de que la energía y el disfrute no tienen edad, y que, en medio de una ciudad tensionada por trancones, afanes y problemas de movilidad, un pequeño gesto puede cambiarle el día a cualquiera.

