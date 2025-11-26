Un incidente ocurrido en la ruta 19-1 de Alcalá, en Transmilenio, causó controversia, después de que un video dejara en evidencia que un conductor de la empresa de transporte frenara la ruta y obligara a pasajeros a descender del bus con la excusa de que no podía transportar animales de compañía.

“Yo tengo mascotas y cuando yo viajo con ellas las llevo en guacal, con bozal y las llevo con correa”, dijo el conductor en la publicación difundida a través de X.

El responsable de los perros es quien rechaza lo ocurrido y graba que justamente en las puertas del articulado, las reglas especifican que los animales deben ir con correa, sin exigir el uso de bozal o guacales.

Sin embargo, pese a reiterar que sus exigencias no hacen parte de las normas del sistema de transporte, el conductor se niega a continuar con la ruta.

¿Qué tal esto? El conductor de una empresa operadora @TransMilenio hizo bajar a los pasajeros con la excusa de que no puede llevar animales de compañía 😠

Ruta 19-1 de Alcalá, Bogotá. Señores Transmilenio y empresas operadoras, hay que capacitar a los conductores. Casos como… pic.twitter.com/Cp9mG9LiWP — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) November 26, 2025

El hecho fue criticado a través de redes sociales, donde usuarios exigieron mayor capacitación para los conductores, recordando que este tipo de situaciones no deberían ocurrir.

La Corte Constitucional ha establecido que la tenencia de animales domésticos constituye una expresión de los derechos fundamentales, en particular del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y que su transporte en el transporte público es permitido bajo ciertas condiciones.

El reglamento de la empresa operadora también lo respalda: los perros de razas grandes y medianas deben ingresar con collar, estar sujetos durante todo el viaje y permanecer en el piso, tal como se observa en un video que circula en redes.

Usuarios de Transmilenio y defensores de los derechos de los animales hicieron un llamado para que la empresa refuerce la formación de sus conductores, garantizando que se cumpla la normativa y se respete la presencia de mascotas en el sistema de transporte.

