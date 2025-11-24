Este domingo, 23 de noviembre, se llevó la segunda fecha del grupo A de los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano, una jornada muy importante porque podía marcar diferencias definitivas entre los equipos o apretar la tabla de posiciones.

En Cali, por ejemplo, se disputó el partido entre el América y el Junior de Barranquilla, un compromiso lleno de emociones, pero sobre todo de polémicas.

América iba arriba en el marcador, pero cerrando el compromiso, el jugador Jean Pestaña empujó el balón hacia su propia portería, a lo que su compañero Omar Bertel la despejó rápidamente. En principio el juez central pitó el gol, pero el VAR duró varios minutos revisando que efectivamente la redonda cruzó completamente la línea de meta.

👹⚽🦈¡Vibrante partido en el Pascual Guerrero y dividieron puntos! América empató 1 a 1 con Junior en la segunda jornada del cuadrangular A de #LALIGAxWIN. pic.twitter.com/Z2xNX9kqYT — Win Sports (@WinSportsTV) November 24, 2025

Al final, ninguna cámara dio certeza de que el balón entró, por lo que hubo mucha discusión. Sin embargo, apareció una toma lateral en la que se ve el camino del balón hacia la portería y aunque no se ve clara su posición porque un jugador tapa, la línea sí y ahí se nota que sí habría cruzado completamente.

Este es el video:

Acá tienen otra toma por si acaso. Los del VAR y el árbitro con el penal que se comieron de Enamorado no van a pitar más este año. pic.twitter.com/QH06lAVRni — Junioristas Valledupar (@JunioristasVpar) November 24, 2025

No obstante, igual sí hay que destacar que hay otras tomas en las que parece que el balón no entra, por lo que la discusión sigue prendida:

Ese árbitro del América vs Junior acaba de regalarle un gol al junior, es una vergüenza poner a pitar finales a un man tan perverso. pic.twitter.com/ho3x05dvfD — Biocrítico ✊🏽 (@biocritico) November 24, 2025

Al final, a falta de claridad, el juez central decidió decretar el gol y por eso el compromiso quedó empatado, dejando al América muy mal parado porque de seis puntos disputados, solo ha ganado uno. Junior, por su parte, suma cuatro unidades y se mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones.

