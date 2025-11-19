Este miércoles, 19 de noviembre, comenzó el grupo de la muerte en los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano, pues en el estadio Metropolitano de Barranquilla rodó el balón para el partido entre Junior e Independiente Medellín.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Hincha de Junior sí ganó en el Metropolitano: su equipo perdió, pero él se fue de doblete)

Este grupo llama mucho la atención porque cuenta con los equipos que mejor nivel mostraron en el todos contra todos, recordando que comparten con Atlético Nacional y América de Cali.

En este primer encuentro, el ganador fue el Junior, pues en el primer tiempo salió con mucho ímpetu y fortaleza, aprovechó los errores y desconcentraciones defensivas del Medellín y pudo marcar por medio de Didier Moreno en una jugada bastante atropellada.

Lee También

De ahí para adelante se llevó a cabo un partidazo en Barranquilla, pues los dos equipos mostraron sus mejores armas para anotar el gol que le diera tranquilidad o el empate, pero no hubo eficacia por ninguno de los dos lados.

Así las cosas, Junior consiguió una victoria clave en sus aspiraciones de llegar a la final del fútbol colombiano, pues aunque queda mucho camino por delante todavía, partidos difíciles y campos complicados, arrancar ganando siempre va a ser importante.

El cierre de la primera jornada de este grupo se llevará a cabo este jueves, 20 de noviembre, sobre las 7:30 de la noche con el compromiso entre Atlético Nacional y América de Cali en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

(Ver también: “Barrilete”: burlas a camiseta alternativa de Junior que se filtró en redes; publicaron fotos)

Cuándo vuelve a jugar Junior y Medellín

Por lo pronto, estos dos equipos descansarán, recuperarán y de una vez alistarán todo para el siguiente encuentro, pues la segunda fecha del grupo de la muerte se jugará de la siguiente manera:

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional: domingo 23 de noviembre a las 5:45 de la tarde.

América de Cali vs. Junior de Barranquilla: domingo 23 de noviembre a las 8:00 de la noche.

* Pulzo.com se escribe con Z