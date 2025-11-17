La tensión entre el delantero de Atlético Nacional, Alfredo Morelos, y un periodista en Cali ha eclipsado las recientes victorias deportivas del equipo antioqueño. Este incidente ocurrió justo después del partido decisivo entre Atlético Nacional y América de Cali en el estadio Pascual Guerrero el 16 de noviembre de 2025, un encuentro que terminó 2-2 y dejó a Nacional clasificado a la final de la Copa BetPlay 2025.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Presidente de Dimayor confirmó el nuevo nombre que tendrá La Equidad; así se despidió)

Alfredo Morelos, rechazó responder preguntas comprometidas sobre su comportamiento durante un partido anterior en Cali y sobre sus comentarios acerca de los insultos por parte de la afición local. En el intercambio, que tuvo lugar en la zona mixta tras el encuentro, Morelos expresó abiertamente su molestia “¿Otra vez tú?” Mimando con desdén “Chao, hablemos acá” y, marchándose, provocó que el periodista le tildara de “cobarde” y de tratar de esconder algo.

Más allá de esta confrontación, el equipo Atlético Nacional ha quedado clasificado para la final de la Copa BetPlay 2025, habiendo superado decisivamente a América de Cali con un marcador global de 6-3. En la rueda de prensa post partido, Morelos recalcó que el avance hacia la final era “muy positivo” y atribuyó el éxito al buen desempeño del equipo y la calidad de sus partidos. “El grupo está preparado para grandes cosas,” aseguró Morelos.

Lee También

Simultáneamente, la Liga BetPlay II 2025 avanza decididamente desde julio hasta noviembre, con equipos como Atlético Nacional, Junior, Independiente Medellín, Bucaramanga, Deportivo Cali, Santa Fe, América, Millonarios, Tolima, y Fortaleza FC, destacándose en la competición. Atlético Nacional se ha mantenido firme y coherente, con importantes victorias y empates, y se coloca en una posición previlegiada de cara a las fases finales del torneo.

La final de la Copa BetPlay de este año se prevé emocionante y complicada, puesto que Atlético Nacional se medirá a su rival paisa, el Independiente Medellín. Sin embargo, el incidente entre Morelos y el periodista estuvo lejos de reflejar el excelente desempeño del equipo y ha ensombrecido su camino a la final.

* Pulzo.com se escribe con Z