En un partido cargado de emociones y tensiones, Atlético Nacional empató 1-1 en su visita al América de Cali por la fecha 8 de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II, disputado en el Estadio Pascual Guerrero.

El delantero Alfredo Morelos fue el protagonista no solo por su gol, sino por una controvertida celebración que le valió una tarjeta amarilla y, posteriormente, un acalorado intercambio con un periodista en la zona mixta.

Una vez terminado el compromiso, Morelos atendió a los medios. Allí, uno de los reporteros le cuestionó sobre la acción de la amarilla, interpretada por el juez central como una provocación hacia la hinchada local. El intercambio fue tenso:

—“Estás mencionando el tema de la celebración, pero sales calentando al público con el beso. ¿Por qué no eres capaz de responder acerca del tema?”, le preguntó el periodista.

—“¿Cuál beso?”, replicó Morelos, visiblemente incómodo.

—“Se vio clarito”, agregó el comunicador.

—“¿Y cuando me put… qué pasa?”, respondió el atacante en tono serio.

—“¿Cómo?, ¿cómo así que te put… entonces?”, insistió el reportero.

—“¿Cuando me put… qué pasa?, ¿tú has visto cuando me put… y me tiran cosas?”, repitió el jugador.

—“Claro”, contestó el periodista.

—“Ah bueno, ahí te la deja entonces”, concluyó Morelos, quien se retiró de inmediato con evidente molestia.

Acá, el cruce en cuestión:

Antes de la discusión, el delantero de Nacional ya había expresado su inconformidad por la amonestación recibida luego del gol. Según explicó, su celebración ha sido siempre la misma desde que regresó al club y no entiende por qué ahora fue considerada una provocación.

“Uno no puede expresarse ni decir las cosas. He hecho casi 30 goles acá en Nacional y he celebrado de la misma manera… Ya ustedes vieron lo que pasó. No voy a opinar ni decir nada más porque es increíble. Una tarjeta amarilla innecesaria. Eso le baja a uno el ánimo”, afirmó.

El atacante agregó que los periodistas conocen la situación y pidió que se entendiera que no había ninguna intención de crear conflicto con los hinchas rivales.

“Ustedes, los periodistas, saben que es así. Uno viene a dar un espectáculo […]. Yo no estoy provocando a nadie, es mi celebración y lo que he hecho acá en Atlético Nacional […]. Yo siempre celebro así, entonces no sé a qué va la amarilla que me sacaron”, sentenció.

¿Cómo fue el empate de América y Nacional?

El encuentro, que se jugó el domingo 24 de agosto de 2025, comenzó con un América de Cali agresivo, buscando imponer su localía ante un Nacional, que llegaba con la necesidad de sumar puntos para escalar en la tabla.

Sin embargo, fue Morelos quien abrió el marcador al minuto 35 del primer tiempo, con un potente remate dentro del área que dejó sin opciones al portero escarlata. El gol, que significaba el 1-0 parcial para los visitantes, desató la euforia en la banca verdolaga y en los hinchas que acompañaron al equipo.

Pero la celebración del ‘Búfalo’ —como se le conoce popularmente— no pasó desapercibida para el árbitro central, Bismark Santiago, quien interpretó el gesto del delantero como una provocación directa a la hinchada del América de Cali.

Acá, el gol de Morelos:

👹🔥🟢¡Se repartieron puntos en el clásico! América igualó 1 a 1 con Nacional en el Pascual Guerrero por la fecha 8 de #LALIGAxWIN. El gol de la ‘Mecha’ lo hizo Luis Ramos, mientras, Alfredo Morelos anotó en el ‘Verdolaga’. pic.twitter.com/m40A79IV1k — Win Sports (@WinSportsTV) August 25, 2025

Tras anotar, Morelos corrió hacia la tribuna donde se ubicaban los fanáticos locales y besó repetidamente el escudo de Atlético Nacional en su camiseta, un gesto que, según las normas del fútbol, puede clasificarse como conducta antideportiva.

El empate llegó en el segundo tiempo gracias a un gol de América, que equilibró el marcador y dejó a ambos equipos con un punto cada uno. Nacional se mantiene en la lucha por los primeros puestos, pero el foco post-partido se centró en Morelos, no solo por su aporte ofensivo, sino por su reacción en la zona mixta.

