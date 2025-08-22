Los días que está viviendo Atlético Nacional no son sencillos, ya que aunque se invirtió una gran cantidad de dinero y el objetivo era conseguir la Copa Libertadores, desafortunadamente el equipo se quedó en los octavos de final, luego de caer con Sao Paulo en el estadio Morumbi.

Es más, Nacional fue muy superior en los dos compromisos, tanto el de Medellín como el de Sao Paulo, pero no aprovechó las opciones claras (dos penaltis de Edwin Cardona) y recibió una expulsión en un momento clave y por eso tocó irse a los penaltis, en los que Marino Hinestroza falló y por eso el cuadro antioqueño quedó eliminado.

Este fue el resumen de ese encuentro:

Ante esto, muchos hinchas, decepcionados por la eliminación, comenzaron a pedir la salida del entrenador Javier Gandolfi porque no les gustó el resultado, pero igual el rendimiento en ninguno de los dos encuentros fue malo.

Ante esto, el presidente de la institución, Sebastián Navarro, se refirió a la continuidad del técnico pensando en los objetivos que quedan en la temporada.

“Siempre lo hemos dicho: Javier tiene contrato hasta el próximo año. Por el bien de Nacional y por el bien de todos queremos que ese contrato se cumpla. Todos trabajamos para eso. En lo personal yo me siento muy ilusionado con lo que muestra el equipo en la cancha, con lo que vimos en la Copa Libertadores”, dijo el presidente de la institución, en diálogo con W Sports.

Además, pese a la eliminación, Navarro aseguró que el objetivo sigue siendo claro, es decir, conseguir la mayor cantidad de títulos posibles, pues la idea es ganar la Liga BetPlay para volver a clasificar a la Libertadores, porque esta es la “obsesión”, y defender el título de la Copa Colombia.

Cuándo vuelve a jugar Nacional

Por lo pronto, al equipo le queda pasar la página y enfocarse en el campeonato colombiano, en el que actualmente va cuarto en la tabla de posiciones con 12 unidades. El próximo partido será un partidazo frente al América de Cali el domingo 24 de agosto a partir de las 6:20 de la tarde en el estadio Pascual Guerrero.

