En el partido por los octavos de final del torneo internacional, los antioqueños encontraron el empate gracias a un penalti cobrado por Alfredo Morelos. El delantero anotó el tanto que significó el 1-1, pero la euforia de la celebración se cambió rápidamente por caras largas cuando Edwin Cardona vio la roja.

Las especulaciones apuntaban a que el volante antioqueño habría hecho algún gesto contra el rival, pero las cámaras de televisión nunca mostraron realmente qué fue lo que pasó.

Pues los hinchas de Sao Paulo han hecho virales varios videos en los que se ve a Edwin Cardona haciendo un gesto infantil y, aunque sancionable, hasta normal en un partido de alta intensidad como el que estaban jugando en Copa Libertadores.

En las imágenes se ve que cuando Morelos hace el gol, Cardona se acerca a Nahuel Ferraresi, jugador de Sao Paulo, y le grita. Para su desdicha, el árbitro estaba muy cerca y no dudó en mostrarle rápidamente la segunda amarilla, que significó la expulsión. Este es el video:

Esta es una mejor vista de lo que pasó con Edwin Cardona y Ferraresi. Pregunta. ¿Les parece exagerado o estuvo bien? Solo los que estaban ahí, sabrán que dijo Cardona pic.twitter.com/oBXfjiKqvQ — A Un Toque (@AUnToque_Co) August 20, 2025

Aunque sea un gesto infantil, la amarilla es justa, a los ojos de la mayoría de diferentes analistas arbitrales. Sin embargo, lo que llama la atención es que algo similar había sucedido en el partido que se jugó dos semanas atrás, en Medellín. En aquel juego, Cardona erró dos penaltis y el mismo Ferraresi se burló en la cara del jugador de Nacional, pero el juez de ese partido no le sacó ninguna tarjeta.

Ferraresi le gritó el penal errado a Edwin Cardona en el partido de ida. Edwin Cardona se la devolvió el día de hoy pero termina perjudicando a su equipo. Increíble lo de Cardona. pic.twitter.com/f1rLWW6G8z — A Un Toque (@AUnToque_Co) August 20, 2025

