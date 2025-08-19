Así como salió a flote la vida de Luis Díaz en Alemania, los movimientos por fuera de la cancha de otro protagonista colombiano en el exterior quedó plasmado gracias a una postal.

Se trata de Atlético Nacional, único representante de Colombia en la actual edición de la Copa Libertadores, que demostró la cantidad de pasiones que puede mover en este torneo tradicional.

¿Cuántos hinchas de Nacional llegaron a Brasil contra Sao Paulo en Libertadores?

Igual que la masiva presencia de hinchas de Once Caldas en Argentina, Atlético Nacional contó al menos 3.500 fanáticos a Brasil para el partido contra Sao Paulo por el duelo de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores.

Así lo indicó el periodista Pipe Sierra, que desde su cuenta personal de Instagram mostró una impactante foto con la cantidad de buses en la que llegaron esas personas para el apoyo al equipo colombiano.

El partido de ida entre ambos equipos, disputado el 12 de agosto, terminó con un empate sin goles (0-0), dejando todo abierto para el partido de vuelta, por lo que la ilusión está encendida en el tradicional torneo.

El duelo en Medellín tuvo la particularidad de los dos fallos de Edwin Cardona desde el punto penal, situación que dejó en evidencia el notable control del partido por parte del equipo colombiano.

Cabe recordar que el último enfrentamiento entre ambos equipos por la Copa Libertadores fue en la semifinal de 2016, cuando el entonces equipo dirigido por Reinaldo Rueda se impuso 2-0 en el estadio Morumbí.

Además, en la serie anterior que los enfrentó en la misma instancia pero en la Copa Suramericana, Atlético Nacional también eliminó al tradicional club brasileño, aunque por la instancia de los penaltis.

Es importante destacar que Sao Paulo viene invicto en la presente edición del certamen continental, mientras que el cuadro verdolaga ha tenido una mala marca en condición de visitante al perder todos sus partidos afuera de casa, dos de ellos en Brasil (3-0 contra Internacional y 1-0 contra Bahía).

De hecho, los ‘Verdes’ todavía no celebran ninguna anotación en su experiencia a domicilio en la actual competencia de Copa Libertadores, por lo que necesitarían romper esa mala racha.

¿Quién sería rival de Nacional o Sao Paulo en Copa Libertadores?

Según el cuadro de la Conmebol, el ganador del cruce entre Atlético Nacional y Sao Paulo se enfrentará al vencedor de la llave entre Botafogo y Liga de Quito. El equipo brasileño Botafogo logró una victoria de 1-0 en el partido de ida, lo que le da una ventaja para el encuentro de vuelta.

Por lo tanto, el rival de Nacional o São Paulo en la siguiente ronda (cuartos de final) será o bien el Botafogo de Brasil o la Liga de Quito de Ecuador, dependiendo de quién gane ese otro cruce de octavos de final.

Este cruce de octavos de final entre Nacional y São Paulo es especialmente significativo, ya que ambos clubes tienen una historia importante en la Copa Libertadores. Atlético Nacional busca su tercer título, mientras que São Paulo aspira a su cuarto trofeo. La serie es una de las más atractivas de la actual fase del torneo.

Lo llamativo es que el eventual rival de cualquiera de estos dos equipos también tiene historial como campeón del mencionado torneo, pues tanto Botafogo como Liga de Quito se coronaron en versiones anteriores.

De hecho, el equipo brasileño viene de dar una de las grandes sorpresas en el pasado Mundial de Clubes al derrotar en la fase de grupos a Chelsea de Inglaterra por la mínima diferencia en el certamen.

El detalle no pasa desapercibido si se tiene en cuenta que el mencionado equipo europeo se convirtió en el vencedor de ese torneo al derrotar en la final al PSG de Francia, club que venía de ser ganador de Champions League.

