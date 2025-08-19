Junior derrotó 2-1 a Atlético Bucaramanga por la fecha 7 de la Liga, en un partido controversial debido a las decisiones arbitrales, pues el colegiado pitó 3 penaltis a favor del conjunto ‘Tiburón’ y expulsó a un jugador del ‘Leopardo’.

Sin embargo, más allá del análisis de las acciones que le terminaron dando la victoria al cuadro barranquillero, hubo un hecho reprochable que involucró a jugadores de ambos equipos.

Y es que, luego del pitazo final, futbolistas de ambas escuadras se pelearon y calentaron los ánimos en el estadio Metropolitano, en donde, además, hubo varios hinchas molestos.

Desde las gradas del escenario deportivo grabaron el momento exacto en el que jugadores de ambos equipos se enfrentan, se empujan y se dicen de todo en uno de los banquillos del Metropolitano. Hubo titulares y suplentes involucrados.

Vea acá el video de la pelea entre jugadores de Junior y Bucaramanga:

👀Así inició la pelea del final del partido pic.twitter.com/dCMoLE5rPH — Cuid Sports (@cuidsports) August 19, 2025

Leonel Álvarez criticó arbitraje en Junior-Bucaramanga

“No es normal que en un partido se sancionen tres penales y siempre sobre el mismo jugador [Leonardo Flores]… Revisando los penales, el primero me pareció bien. El segundo me resultó muy curioso, porque justo en esa acción sí se revisa el VAR“, dijo el técnico del Bucaramanga.

Y agregó: “Un partido de esta magnitud y en un escenario como este no se puede jugar sin VAR. Es curioso que este mismo árbitro tampoco pita en Santa Marta. No es cuestión de culpar a alguien, yo asumo mi parte de responsabilidad; quisimos cerrar todos los caminos, pero no fue suficiente. De todas maneras, nos vamos con la cabeza en alto porque en lo global hicimos un buen trabajo y merecíamos más”.

