Este lunes 18 de agosto, Junior de Barranquilla logró un importante triunfo contra Atlético Bucaramanga y se consolidó como el líder de la Liga Betplay con 17 puntos. Sin embargo, el ambiente en el estadio Metropolitano no dejó a todos satisfechos y un hincha del equipo rojiblanco, visiblemente molesto al salir del escenario, se desahogó y explicó las razones por las que muchos aficionados han dejado de asistir a los partidos del club.

El seguidor del conjunto barranquillero no criticó el rendimiento del equipo en la cancha, sino la experiencia que, según él, resulta caótica y poco agradable para las familias que quieren acompañar al equipo.

Relató los inconvenientes desde que llegó al estadio, señalando que la logística y el entorno fuera del Metropolitano hacen que los asistentes vivan un verdadero calvario.

“La experiencia es mala desde la entrada hasta la salida. Primero, los parqueaderos se llenan dos horas antes. Perdona la expresión, pero la cantidad de chirretes bloqueando las entradas pidiéndote plata. Después, la aplicación no prendió y dejaron colar a todo el mundo sin boleta”, reclamó en Camerino Deportes.

Acá, el desahogo del aficionado:

Así reaccionaron los hinchas tras el triunfo agónico de Junior 2-1 ante Bucaramanga pic.twitter.com/SeLShpjQ7N — Camerino Deportes (@CamerinoJunior) August 19, 2025

Estas quejas apuntan a problemas que no son nuevos. En repetidas ocasiones, seguidores del equipo han denunciado que el acceso al estadio se convierte en un caos por la falta de organización y control en las inmediaciones.

Otro de los puntos que más indignación provocó en el hincha fue la falta de seguridad dentro del estadio. Según su relato, en la tribuna occidental ingresó un grupo de aficionados del Bucaramanga que pusieron en riesgo a los asistentes, incluso a familias con niños pequeños.

“Dejan meter una barra de gamines de Bucaramanga con puñales en occidental, donde las mamás tienen que salir corriendo con los bebés cargados. Loco, ¿tú crees que una mamá que haya traído a un niño a este estadio regresa?”, cuestionó con evidente molestia en el mismo medio.

El hincha fue más allá de la queja y decidió enviar un mensaje directo a las directivas del club, particularmente a Fuad Char, máximo dirigente y cabeza del equipo. Su reclamo apuntó a la falta de estrategias para garantizar una experiencia familiar en los partidos.

“Este mensaje va para el mercadeo de Junior, para don Fuad [Char], hagan mercadeo basado en la experiencia de la familia. Si tú no haces un paseo familiar, solamente vamos a venir los que nos encanta mucho el fútbol o somos muy masoquistas. La gente no viene al fútbol porque la experiencia es mala. Junior ganó y salimos aburridos”, sentenció en el mencionado espacio.

Con esas palabras, el hincha resumió lo que para muchos es la razón principal de la disminución de público en el estadio Metropolitano: la falta de condiciones para que el fútbol sea un plan seguro y atractivo para todos.

Cómo le fue a Junior ante Bucaramanga

En una tarde cargada de emociones y controversia, el Junior de Barranquilla se impuso 2-1 ante el Atlético Bucaramanga en el marco de la séptima fecha de la Liga BetPlay.

Con un doblete de Steven ‘Titi’ Rodríguez desde el punto penal, Junior aseguró un triunfo vital, aunque no exento de polémica, que lo acerca a los cuadrangulares finales.

El encuentro comenzó con un trámite cerrado, donde ambos equipos mostraron cautela. Atlético Bucaramanga, dirigido por Leonel Álvarez, buscaba sorprender al líder con un planteamiento defensivo, liderado por jugadores como Aldair Quintana y Fabián Sambueza. Sin embargo, fue el conjunto ‘leopardo’ quien golpeó primero. En el minuto 31, un golazo de Sambueza puso en ventaja a los visitantes, silenciando momentáneamente a la afición barranquillera.

Junior, bajo la dirección de Alfredo Arias, respondió con intensidad, pero las oportunidades claras escasearon en la primera mitad, dejando el marcador 1-0 al descanso. En el segundo tiempo, el panorama cambió drásticamente. La entrada de Steven Rodríguez al minuto 66 marcó un punto de inflexión. El delantero antioqueño asumió la responsabilidad en dos penales sancionados a favor de Junior, ambos generados por acciones discutidas que desataron la furia del banquillo bumangués.

Rodríguez no titubeó y convirtió los dos disparos desde los doce pasos, dando la vuelta al marcador para un 2-1 final. Este doblete, el primero de ‘Titi’ con la camiseta rojiblanca, no solo aseguró los tres puntos, sino que consolidó su reputación como un revulsivo clave, con 18 de sus 21 goles en Junior anotados tras ingresar desde el banco.

