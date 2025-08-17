El duelo entre Deportes Tolima y Millonarios en el estadio Manuel Murillo Toro empezó cargado de tensión y jugadas desafortunadas que marcaron la primera parte. Ambos equipos buscan un triunfo que les dé respiro en la tabla, pero lo mostrado en el campo dejó más dudas que certezas.

(Vea también: Marlos salvó a Nacional frente a los ‘Amix’, previo a la Libertadores; así quedó la tabla)

El primer golpe llegó muy temprano, al minuto 7, cuando Álex Castro vio la tarjeta roja tras una fuerte entrada sobre un rival. En la repetición quedó claro que el jugador pisó el tobillo de su rival, lo que llevó al juez central a expulsarlo, luego de consultar el VAR.

Error del arquero del Tolima contra Millonarios

La noche parecía complicarse aún más para el conjunto local en el minuto 24, luego de un error insólito del portero Cristopher Fiermarín. El guardameta soltó la pelota en pleno intento de salida y Jorge Arias aprovechó el descuido para marcar el 0-1 a favor de los azules.

Lee También

Un blooper a favor nuestro y gol de Millonarios….😬

Un regalo y Arias anota 🟡 Tolima 0 – 1 MILLONARIOS Ⓜ️ pic.twitter.com/5MuDfs6emd — Millonarios-Houston Texas (@MillonariosTX) August 17, 2025

Sin embargo, la reacción del ‘Vinotinto y Oro’ no se hizo esperar. Brayan Rovira igualó las acciones al 33 con un remate que devolvió algo de esperanza a la afición en Ibagué, y nuevamente, al 47, volvió a marcar para poner el 2-1 parcial.

Tolima vs. Millonarios: partido en vivo

* Pulzo.com se escribe con Z