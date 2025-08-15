La polémica está rodeando a Millonarios este viernes 15 de agosto, pero más que a la institución en sí, a un jugador que hace parte de su plantilla, Neyser Villarreal, por un hecho que muchos consideran preocupante.

(Ver también: Acaba de llegar, jugó un partido y ya se lesionó; Millonarios, con poca suerte en 2025-2)

Y es que mientras se recupera de su rodilla, luego de una lesión sufrida con la Selección Colombia Sub-20, el jugador suele prender transmisiones en vivo en sus redes sociales por las noches, en las que habla con sus amigos y algunos conocidos.

Sin embargo, lo que hizo en la noche de este jueves fue bastante grave, ya que en un momento decidió ponerse la camiseta del América de Cali, uno de los máximos rivales del conjunto ‘Embajador’.

Lee También

Representar a un club implica respeto dentro y fuera de la cancha. Vestir la camiseta de un rival directo, aunque sea en un TikTok, es un mensaje que no pasa desapercibido para la hinchada. El compromiso también se demuestra en los detalles. Nefasto lo de Neyser. pic.twitter.com/dUtKRhB3Ex — Óscar Rivera O (@Rivera__Oscar7) August 15, 2025

Esto ha dado vueltas por las redes sociales de usuarios que han llenado de criticas al jugador por hacer lo que hizo e incluso algunos hinchas piden que se le rescinda el contrato de inmediato por irrespetuoso.

Es más, uno de los que más fuerte se pronunció por este hecho fue el periodista Carlos Antonio Vélez, quien en su programa ‘Palabras mayores’ se refirió de forma bastante fuerte en contra de las actuaciones del jugador.

“Millonarios ha sido demasiado generoso con Villarreal. Después que terminó lo de la Selección Colombia, él demostró y lo dijo, y su entorno peor, que no quería jugar aquí, que quería irse al exterior. Me parece muy bien, tiene todo el derecho, además juega muy bien, pero uno tiene que tener un poquito de pudor y de inteligencia”, comenzó diciendo Vélez.

Y agregó: “La cabecita no es solo para tener pelo, la cabecita es para pensar, mijo. Usted puede ser hincha del América, pero después de que viene con la Selección a jugar con Millonarios a regañadientes porque tiene un contrato, usted tiene que continuar. Ahora sale en un video con la camiseta del América. Eso pareciera tonto o niño, pero no es niño ni tonto ni pequeño”.

¡En Palabras Mayores, Carlos Antonio Vélez habló sobre Neyser Villareal tras aparecer con la camiseta de América y dio su opinión tras los comportamientos de los futbolistas al no respetar la institución que representan! #PlanetaFútbol ⚽🏆Ⓜ️🔥 pic.twitter.com/g5DS6tyxyo — Win Sports (@WinSportsTV) August 15, 2025

“Ustedes tienen todo el derecho a vivir como les dé la gana, pero hay unas cosas que están dentro de un contexto y un marco de referencia y el contexto y marco de referencia de uno es no ponerse una camiseta del América. Además, Millonarios ha sido muy laxo con Villarreal, lo ha cuidado mucho, lo ha protegido y eso puede que esté bien, pero cuando hay este tipo de actitudes, una cartica no le caería mal”, concluyó el periodista.

(Ver también: Falcao desmintió a Vélez y confesó la razón (real) de su salida de Millonarios)

Hasta ahora, ni el técnico ni la institución se han manifestado al respecto, recordando que Villarreal está lesionado y no está entrenando a la par de sus compañeros, pero se estima que en las próximas horas haya un comunicado oficial por parte del club para explicar qué pasará con el futbolista.

* Pulzo.com se escribe con Z