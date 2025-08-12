En el apasionante mundo del fútbol colombiano, hay momentos que trascienden el simple resultado de un partido y se convierten en leyendas eternas. Uno de esos instantes inolvidables ocurrió en el último clásico bogotano entre Millonarios e Independiente Santa Fe, cuando Radamel Falcao García anotó su último gol con la camiseta azul en el último minuto del encuentro.

Este gol no solo selló un capítulo emotivo en la carrera del delantero samario, sino que representó su adiós goleador al fútbol colombiano, dejando un legado imborrable para los hinchas ‘embajadores’ y para el deporte nacional en general.

Ahora, el balón con el que Falcao marcó ese tanto histórico está disponible para los coleccionistas a través de Tuboleta y tiene un precio que para muchos puede llegar a ser descabellado: 50 millones de pesos.

Cómo fue el último gol de Radamel Falcao con Millonarios

El clásico capitalino, disputado el 19 de junio en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, fue un duelo intenso y cargado de drama. Millonarios enfrentaba a un Santa Fe motivado por su propia ambición en los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Aunque el ‘Cardenal’ ganó el encuentro 1-2 y consiguió el paso a la final para luego convertirse en campeón, Radamel Falcao marcó un tiro libre imposible de atajar para Andrés Mosquera Marmolejo.

Acá, el video del gol:

🇨🇴At 39 Radamel Falcao scored a brilliant free-kick tonight against Santa Fe. However, it wasn’t enough for Millonarios, who were eliminated from the league final by their fierce rivals.pic.twitter.com/H9jmJT2DW2 — BabaGol (@BabaGol_) June 20, 2025

Esa anotación simbolizó el cierre de una etapa para el jugador de 39 años, quien había regresado a Colombia después de una exitosa carrera en Europa con clubes como Porto, Atlético de Madrid, Monaco y Chelsea.

La relevancia de ese balón va más allá de lo deportivo. Falcao, considerado uno de los mejores delanteros de la historia colombiana, llegó a Millonarios en 2024 con la ilusión de revivir sus raíces y contribuir al club de sus amores. Su presencia provocó un boom en la liga local, atrayendo atención internacional y elevando el nivel competitivo.

Sin embargo, lesiones y el desgaste físico limitaron su participación, haciendo que cada gol suyo fuera un evento especial. Este último tanto contra Santa Fe, en un clásico que divide a Bogotá, encapsula la esencia de su carrera: determinación, clase y oportunismo.

Para los hinchas de Millonarios, representa el espíritu guerrero del equipo; para los seguidores del fútbol colombiano, es un recordatorio de que leyendas como Falcao elevan el prestigio de la liga.

Condiciones para la venta del balón

Tuboleta puso a disposición este balón como parte de su colección “Balones de Gol y de Partido”. Está certificado por la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, garantizando su autenticidad y su presentación está diseñada para resaltar su estatus como coleccionable premium.

La caja exhibidora de acrílico mide 31 cm de alto por 28 cm de ancho y fondo, con una base de acrílico negro que proporciona estabilidad y elegancia.

La cubierta es de acrílico transparente, permitiendo una vista completa del balón sin riesgo de daños. Incluye una base interior de acrílico transparente para soportar el balón de manera segura, evitando cualquier movimiento indeseado.

Además, cuenta con un sticker tornasol que detalla información clave del partido: la fecha exacta (junio de 2025), los equipos involucrados (Millonarios vs. Santa Fe), y el resultado final.

Todos los productos se entregan completamente certificados y empacados bajo estándares internacionales para coleccionables, asegurando que cada balón sea una pieza única e irrepetible del fútbol colombiano.

Acá, los balones que venden de los últimos tres goles de Falcao con Millonarios:

⚽️Ⓜ️🐯 En Tuboleta están en venta los balones de los últimos 3 goles de Falcao con Millonarios, así como los balones de otros goles de la Liga. Ojo a los precios ➡️Gol a Santa Fe (0-1): $25’000.000

➡️Gol a Once Caldas (2-2): $20’000.000

➡️ Gol a Santa Fe (1-2): $50’000.000 pic.twitter.com/EIbMq6peaH — Cristian Pinzón (@Crispinllos) August 12, 2025

Los tiempos de entrega están sujetos a condiciones logísticas, pero la plataforma ofrece un margen generoso para evitar inconvenientes, priorizando la satisfacción del comprador.

El producto se envía a la dirección registrada en la cuenta del titular de la compra, dentro de un plazo de 3 a 5 días hábiles posteriores a la adquisición. Este servicio aplica exclusivamente dentro del territorio colombiano, y lo mejor es que el costo del envío está incluido en el precio del producto, eliminando cargos adicionales que podrían disuadir a los interesados.

