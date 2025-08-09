Fue una horrible noche para los futbolistas Andrés Llinás y Guillermo de Amores en El Campín, puesto que ambos sufrieron lesiones que los obligaron a salir de la cancha en el 3-3 contra Deportivo Cali.

La situación médica de Llinás, central y capitán del conjunto ‘Embajador’, es la más crítica, ya que, tal y como confirmó el cuerpo médico del cuadro capitalino, sufrió una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda.

El defensor tendrá que ser operado en los próximos días, por lo que su recuperación tardará, como mínimo, entre 3 y 4 meses.

Video de la escalofriante lesión de Andrés Llinás

🔵😱 Imágenes sensibles. Andrés Llinás sufrió una fuerte lesión contra Deportivo Cali. Le deseamos la mejor recuperación al defensor de Millonarios.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/1DykaXdtsk — Win Sports (@WinSportsTV) August 9, 2025

Millonarios: parte médico Guillermo de Amores

En cuanto al portero De Amores, refuerzo de Millonarios, tuvo un aparatoso choque contra el poste del arco defendido, el cual le provocó una conmoción cerebral.

Luego de los exámenes médicos, se conoció que su estado de salud es favorable, pero estará bajo observación.

