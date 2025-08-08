En el programa ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio, informaron que el clásico entre Santa Fe y Millonarios, adelantado de la fecha 17 y programado para el miércoles 13 de agosto, no se jugará, debido a los hechos de violencia que ocurrieron en el Movistar Arena el pasado 6 del mismo mes.

“Por petición de la comisión local y tras la reunión que acaba de finalizar, se tomó la determinación de que ambos partidos no se jueguen y queden oficialmente postergados, a raíz de los lamentables hechos ocurridos el pasado miércoles en el Movistar Arena”, indicaron en el programa.

De hecho, en el programa señalaron que tanto Santa Fe como Millonarios querían jugar el clásico capitalino, pero que las autoridades locales no lo permitieron, debido a la situación que está ocurriendo con los hinchas.

“Aunque los clubes tenían la intención de disputar los encuentros e incluso presentaron una propuesta, el comité local tomó la determinación de no autorizar la realización de los dos partidos. La solicitud de aplazar estos partidos fue hecha por la misma alcaldía y el Secretario de Gobierno”, agregaron.

Cabe recordar que los partidos de Santa Fe y Millonarios que serán aplazados corresponden a la fecha 17 de la Liga masculina y la fecha 2 de la Liga femenina BetPlay.

