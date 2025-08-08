El pasado 6 de agosto de 2025, murió un hincha de Independiente Santa Fe, quien fue identificado como Sergio Blanco, durante los disturbios ocurridos en el Movistar Arena en Bogotá antes de que la banda Damas Gratis iniciara su presentación.

(Vea también: Drásticas medidas en Movistar Arena luego de desmanes: ¿qué pasará con mujer involucrada?)

La situación, que provocó conmoción y tristeza en todo el país, ocurrió justo en medio de las celebraciones por los 487 años de la capital. El violento hecho se presentó hacia las 8:20 de la noche con actos de vandalismo en la entrada del recinto, lo que desató una estampida y enfrentamientos con armas blancas y botellas dentro y fuera del sitio.

En medio del caos, Sergio, conocido como ‘Blanquito’, intentó escapar, pero lamentablemente fue atropellado cerca del escenario y perdió la vida. En el mismo incidente.

Lee También

¡Qué indignante es levantarse y encontrarse con esta noticia! Anoche falleció Sergio Blanco, un hincha del León 🦁 y miembro de La Guardia Albi-Roja Sur, quien perdió la vida durante los incidentes ocurridos en el Movistar Arena entre barras de Millonarios y Santa Fe. Según… pic.twitter.com/BgZYLZlvmo — Miguel París (@SoyMiguelParis) August 7, 2025

Mensaje de Petro por la muerte de hincha de Santa Fe cerca del Movistar Arena

El presidente Gustavo Petro lamentó este trágico suceso durante una de las festividades más importantes de la ciudad. A través de un mensaje en X, el mandatario se refirió a su deceso.

“Sergio Luis Blanco Quintero, militante antifascista de Bogotá, asesinado oyendo cumbia en el llamado concierto de Damas Gratis, por hordas deseducadas en respetar la diferencia”, indicó Petro.

Sergio Luis Blanco Quintero, militante antifascista de Bogotá, asesinado oyendo cumbia en el llamado concierto de “damas gratis”, por ordas deseducadas en respetar la diferencia pic.twitter.com/43HTdfqOlU — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 8, 2025

Quién era Sergio Blanco, hincha que murió tras desmanes en Movistar Arena

Blanco, de 29 años, era reconocido por su activa participación en la barra La Guardia Albi-Roja Sur, vinculada al equipo de fútbol capitalino Independiente Santa Fe.

Además de ser un aficionado al fútbol, fue líder social en iniciativas como “Aguante Popular por la Vida”, donde promovía el fútbol como herramienta de transformación comunitaria. Por esa labor, la Universidad Nacional se pronunció luego de su fallecimiento, según detalló Infobae.

El mensaje de la universidad transmitió un profundo sentido de pérdida, extendió sus condolencias a su familia, amigos y compañeros, e invitó a que su memoria sirva de inspiración para seguir construyendo lazos de solidaridad, compañerismo y amor por el fútbol como lenguaje colectivo de resistencia y convivencia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.