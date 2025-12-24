En medio de un nuevo choque entre el Gobierno nacional y el Congreso, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, lanzó fuertes críticas contra el presidente del Senado, Lidio García, luego de que se convocara a una sesión extraordinaria de esa corporación.

La reunión fue citada con el propósito de abordar asuntos como el decreto de emergencia económica y otros temas de control político. A través de un mensaje publicado en redes sociales, Sanguino utilizó un tono contundente para cuestionar la decisión del presidente del Senado, a quien calificó como un obstáculo para el avance de las reformas impulsadas por el Gobierno.

Además, puso en duda su independencia política y lo señaló de responder a intereses externos al Ejecutivo. La controversia se da en un contexto de tensiones institucionales.

El Presidente del Congreso contestó como lo que es: una vaca muerta atravesada en el camino de las reformas y los cambios que favorecen al pueblo trabajador. Un títere del titiritero mayor César Gaviria hablando de autonomía del Congreso. De liberal no tiene ni un pelo. https://t.co/Lny6H1h59P — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) December 25, 2025

¿Qué dijo Armando Benedetti sobre sesión extraordinaria en Senado?

El debate también involucró al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien manifestó que el Congreso debería esperar a que el Ejecutivo remita un informe detallado sobre la emergencia antes de iniciar su análisis.

Sin embargo, desde el Legislativo se ha insistido en que la Constitución permite adelantar sesiones extraordinarias para ejercer control político sin que ello implique subordinación frente al Gobierno.

Por su parte, el presidente del Senado defendió la autonomía del Congreso y afirmó que la corporación actuará conforme a la Constitución, evaluando con rigor los decretos expedidos durante la emergencia. Asimismo, señaló que las reacciones de algunos miembros del Gobierno reflejan incomodidad frente al ejercicio del control político, una función esencial del Legislativo.

