Una grave situación se presenció en la mañana de este 24 de diciembre en Facatativá, municipio de Cundinamarca, luego de que cuatro personas fueron halladas sin vida al interior de una vivienda.

Todo comenzó porque los vecinos vieron entrar a las personas, pero no volver a salir, por lo que se preocuparon. Ante esto, un hombre decidió entrar a la fuerza a la vivienda y lo que se encontró fue aterrador: cuatro cuerpos sin vida.

En ese momento alertó a las autoridades, quienes llegaron a la mayor brevedad posible y encontraron un fuerte olor a gas, una olla completamente quemada, la pipeta vacía y los cuerpos tirados tanto en la sala como en un baño de la vivienda.

Según el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, las cuatro personas eran hombres de entre 20 y 30 años de edad, siendo tres de nacionalidad venezolana.

De hecho, las identidades de tres de las cuatro personas, según reveló El Tiempo, son: Braider López Méndez (23 años), Anderson Moisés Bermejo (26 años) y Maikel Martínez Osorio.

“Eran cuatro jóvenes personas, sabemos que son extranjeras. Estaban consumiendo licor, se quedan dormidos y la estufa queda prendida”, dijo el gobernador en la mañana de este 24 de diciembre.

#EnDesarrollo El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó que los 4 adultos que murieron en Facatativá al parecer por inhalación de gas tenían entre 20 y 30 años de edad y que según las primeras Investigaciones habrían estado consumiendo licor desde el pasado domingo… pic.twitter.com/zhaIpviRAt — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 24, 2025

Además, el alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas, agregó que las personas que estaban en la sala se encontraban en posición fetal, lo cual llamó la atención.

Por lo pronto, avanzan las investigaciones por parte de las autoridades para determinar cuál era la relación entre las personas fallecidas, qué se encontraban haciendo en Facatativá y qué les ocasionó la muerte, pues se maneja como hipótesis principal el tema del gas, pero queda determinar si hubo alguien más involucrado o simplemente fue un error humano lo que los llevó a ese lamentable desenlace

