En las vísperas de las festividades navideñas, específicamente el 24 de diciembre, una tragedia ocurrió en Facatativá, Cundinamarca, donde cuatro personas de nacionalidad venezolana fueron encontradas sin vida, sorprendiendo a los residentes del sector de Cartagenita, donde ocurrieron los hechos.

El alcalde del municipio, Luis Carlos Casas, fue el encargado de divulgar los detalles iniciales del hallazgo en una entrevista con Citytv. Las víctimas, encontradas en el barrio Cartagena del sector de Las Palmas, habrían muerto dos días antes del primer indicio. Alertados por el silencio inusual del domicilio, los vecinos hicieron contacto con las autoridades tras descubrir los cuerpos sin vida en el interior de la casa.

Por ahora, en Blu Radio se informó que todas las víctimas eran hombres, quienes se quedaron dormidos sin percatarse de que dejaron una olla con un líquido prendida en la estufa, lo que produjo monoxido de carbono, el cual habrían inhalado y fallecieron por el gas. Aunque esta información es materia de investigación.

El hecho se ha tornado aún más perturbador con el develamiento de que las víctimas eran trabajadores migrantes provenientes de otros países que habían elegido a Facatativá, reconocida por su industria floricultora, como su lugar de residencia temporal.

Según el alcalde, uno de los vecinos decidió acercarse al inmueble y rompió uno de los vidrios para ingresar. Al hacerlo, percibió que había personas fallecidas en la parte posterior de la casa, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades. Al ingresar al lugar, la Policía encontró a tres personas tendidas en una de las habitaciones y a una más en el baño.

De forma preliminar, las autoridades informaron que no se evidenciaron signos de violencia ni desorden al interior del inmueble, por lo que la principal hipótesis apunta a una intoxicación accidental.

