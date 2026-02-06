El ambiente político en Colombia sigue bastante incierto y con los candidatos aceitando motores y ultimando detalles para la carrera por llegar a la presidencia, en la que ninguno quiere vararse en el camino. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella siguen siendo los contendientes con más opciones de aterrizar en la Casa de Nariño si se mira desde los resultados de las encuestas, incluida la más reciente de la revista Semana.

¿Qué dice la encuesta de revista Semana sobre Cepeda y De la Espriella?

El medio de comunicación no ahondó en detalles, pero sí evidenció una disputa muy reñida entre los principales representantes de la izquierda y la derecha en Colombia para estas elecciones de 2026. Ambos llegarían a una eventual segunda vuelta, pero con una ligera ventaja para el abogado.

Según la encuesta de AtlasIntel contratada por Semana, De la Espriella lidera con una intención de voto del 32,1 %, mientras que Cepeda le sigue las pisadas muy de cerca con un 31,4 %, es decir, una diferencia inferior al 1 %.

La revista no ahondó en detalles de cómo les irá a los demás candidatos o cómo están las intenciones para las consultas interpartidistas que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo. No obstante, detalló que el resultado del sondeo, llevado a cabo a 7.298 personas, se verá en la edición impresa de este 7 de febrero.

¿Qué más ha pasado con las elecciones de 2026?

Recientemente, la Registraduría publicó el tarjetón de las consultas interpartidistas, las cuales serán tres: ‘Consulta de las soluciones’ (centroizquierda), ‘Gran consulta por Colombia’ (centroderecha) y ‘Frente por la vida’ (izquierda).

Cepeda tenía planeado participar en la tercera mencionada, sin embargo, no pudo por impedimento del Consejo Nacional Electoral al haber estado en la consulta de octubre que, precisamente, lo definió como candidato del Pacto Histórico. Ante esto, optó por ir directo a primera vuelta.

