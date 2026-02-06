En plena antesala de las elecciones presidenciales en Colombia, el debate político ha trascendido los escenarios tradicionales y se ha trasladado con fuerza a las redes sociales, donde figuras del entretenimiento también han tomado partido.

Esta vez, los actores y cantantes Diana Ángel y Karoll Márquez protagonizaron un intercambio de opiniones que rápidamente se volvió viral y encendió la conversación entre sus seguidores.

La polémica comenzó cuando Diana Ángel, reconocida actriz y cantante bogotana, manifestó públicamente su respaldo al senador y candidato presidencial Iván Cepeda.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), la artista compartió un mensaje publicado por el propio Cepeda en el que afirmaba con seguridad: “Mi nombre es Iván Cepeda y ganaremos en primera vuelta”.

Ángel no solo replicó el mensaje, sino que lo acompañó con una declaración directa y personal: “Mi nombre es Diana Ángel y voy a votar por usted”. Minutos después, reforzó su postura con otra publicación en la que escribió: “Vamos a ganar en primera vuelta”.

Las palabras de la actriz no tardaron en generar reacciones. Mientras algunos usuarios celebraron su franqueza y defendieron su derecho a expresar libremente su ideología política, otros cuestionaron su apoyo y criticaron la participación activa de artistas en la contienda electoral.

Entre las respuestas más comentadas estuvo la de Karoll Márquez, actor y cantante con una trayectoria similar en televisión y teatro, quien expresó abiertamente su desacuerdo con el pronunciamiento de su colega.

“Cariño, por fortuna y muy a tu pesar no va a ganar”, escribió Márquez en respuesta directa al mensaje de Diana Ángel.

Su comentario, breve pero contundente, fue suficiente para avivar la discusión y sumar nuevas voces al debate, evidenciando la polarización que caracteriza el actual clima político del país.

A partir de ese cruce, la publicación se llenó de comentarios divididos. Algunos internautas respaldaron a Diana Ángel por hacer pública su postura ideológica, argumentando que los artistas también son ciudadanos con derecho a opinar y participar en la discusión democrática.

Otros, en cambio, apoyaron a Karoll Márquez y cuestionaron el respaldo de la actriz a Cepeda, señalando que su postura no representa a todos los colombianos.

Entre las reacciones se leyeron mensajes como: “Dios te oiga, Karoll”, “ella quedará siempre como la ñerita de Francisco el Matemático”, “¿y tú vas a votar por Abelardo, que es peor?”, “ella no va a cambiar su ideología nefasta” y “no se le debe desear el mal a nadie, pero estos actores de pacotilla siguen siendo bodegueros”.

Los comentarios reflejan no solo la intensidad del debate, sino también el tono agresivo que suele dominar las discusiones políticas en redes sociales.

Este episodio ocurre en un momento clave, cuando Colombia se prepara para la primera vuelta presidencial, programada para el próximo 31 de mayo. El ambiente electoral se siente con fuerza no solo en los discursos de los candidatos y en los análisis de los medios, sino también en los espacios digitales, donde la participación de figuras públicas amplifica el alcance de las opiniones políticas.

El intercambio entre Diana Ángel y Karoll Márquez evidencia cómo el escenario político ha permeado todos los ámbitos de la vida pública, incluyendo el entretenimiento.

Al mismo tiempo, reabre el debate sobre el papel de los artistas en la política y sobre los límites —si es que los hay— entre la opinión personal, la influencia mediática y la responsabilidad frente a una audiencia diversa.

