Luego de ser expulsada de ‘La casa de los famosos‘, Johanna Fadul decidió romper el silencio y pronunciarse públicamente a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que habló sobre los hechos que desencadenaron su salida del ‘reality’.

La actriz y creadora de contenido se vio envuelta en una fuerte polémica después de hacer un comentario considerado racista hacia su compañero conocido como ‘Campanita’, situación que provocó una ola de críticas en redes sociales y el rechazo de una parte significativa del público.

El comentario, que fue emitido durante la convivencia dentro del programa, provocó indignación inmediata entre los televidentes y usuarios digitales, quienes cuestionaron duramente la actitud de la actriz.

Un día después del hecho, el ‘Jefe’ del ‘reality’ tomó la decisión definitiva de expulsarla del programa, marcando uno de los momentos más tensos de la temporada.

Johanna Fadul pide perdón por comentario racista

En su mensaje, Johanna Fadul aseguró que quería hablar desde “un lugar muy humano, sin defensa, sin confrontación y con el corazón abierto”. Reconoció que sus palabras causaron daño y que causaron dolor, enojo y decepción en muchas personas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Johanna Fadul (@johannafadul)

“Sé que cuando alguien se siente herido no hay explicación que borre eso”, expresó, dejando claro que su intención principal era ofrecer una disculpa sincera.

La actriz enfatizó que nunca tuvo la intención de discriminar, deshumanizar o promover odio hacia ninguna persona. Sin embargo, admitió que comprendió una lección fundamental: la intención no siempre evita el daño.

“Hay palabras que cargan una historia de dolor y exclusión, y aunque no nazcan desde el desprecio, pueden reabrir heridas”, afirmó, señalando que asumir esa realidad también hace parte del proceso de crecer y aprender.

Fadul pidió perdón a quienes se sintieron afectados, aclarando que no se trataba de un gesto obligado, sino de un acto genuino de reconocimiento al dolor ajeno y a la dignidad de cada persona.

Además, agradeció el diálogo que sostuvo con la persona involucrada, destacando que fue un encuentro marcado por el respeto y la humanidad, lo cual le permitió reflexionar profundamente sobre lo ocurrido.

La actriz también se refirió a las distintas reacciones que surgieron luego de la polémica. Reconoció que muchas voces hablan desde un dolor real y legítimo que merece escucha y respeto, aunque también señaló que existen otras motivadas por intereses distintos o por la búsqueda de visibilidad, algo propio de la era digital.

Finalmente, Johanna Fadul aseguró que esta experiencia le dejó una lección clara: ser mucho más cuidadosa con su lenguaje, entender el contexto y asumir la responsabilidad que implica tener una voz pública. Reafirmó su compromiso con la igualdad, la dignidad humana y el diálogo, y desde la humildad, volvió a pedir perdón.

