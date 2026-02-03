La polémica sacudió con fuerza a ‘La casa de los famosos’ y terminó con una de las decisiones más contundentes de la temporada: la expulsión de Johanna Fadul.

La actriz y creadora de contenido quedó en el centro de la controversia luego de realizar un comentario considerado racista contra el bailarín caleño Franck Spiward Luna Valencia, conocido como ‘Campanita’, durante una dinámica de posicionamiento dentro del ‘reality’.

El comentario, que rápidamente causó rechazo dentro y fuera de la casa, fue interpretado como una descalificación basada en el color de piel del participante.

Aunque Fadul ofreció disculpas directas a ‘Campanita’ y aseguró que no tuvo la intención de ofender, la situación escaló en redes sociales, donde miles de usuarios exigieron una sanción ejemplar por parte de la producción.

El debate no solo se centró en lo ocurrido en el programa, sino en la responsabilidad que tienen las figuras públicas frente a temas tan sensibles como el racismo y la discriminación.

Ante el alboroto mediático, ‘el Jefe’ del programa tomó la palabra durante la emisión nocturna y fue claro al justificar la expulsión de la actriz. Señaló que ‘La casa de los famosos’ es un reflejo de la sociedad y que, como espacio televisivo de alto impacto, debe promover límites claros, respeto y convivencia.

Por esa razón, afirmó que ese tipo de expresiones no tienen cabida dentro del formato, independientemente de las disculpas posteriores.

Director de Noticias RCN se pronunció ante la expulsión de Johanna Fadul

La controversia trascendió el ‘reality’ y llegó a otros escenarios informativos. Durante la emisión matutina de Noticias RCN, el director y presentador José Manuel Acevedo se pronunció de manera contundente frente a lo sucedido.

“Ayer una participante del ‘reality’ se echó una frase que, más que una ofensa, es un comentario racista. Es absurdo que uno descalifique a una persona por el color de su piel; es absurdo y es una muestra de ignorancia profunda”, expresó al aire, dejando clara su postura de rechazo frente a cualquier manifestación discriminatoria.

José Manuel Acevedo, director y presentador de Noticias RCN, también se pronunció por los comentarios de Johanna Fadul.#LaCasaDeLosFamososCol3 pic.twitter.com/Z6KDLMabgK — Realities Col🇨🇴 (@realityscol) February 3, 2026

En medio de ese mismo espacio informativo, la presentadora Dominica Duque también intervino para reflexionar sobre el episodio y la importancia del lenguaje.

Duque señaló que, incluso en contextos de presión o confrontación, siempre es fundamental hablar desde el respeto y la empatía, recordando que las palabras tienen un impacto real y pueden reforzar estigmas y violencias históricas.

Ante sy expulsión, Johanna Fadul se pronunció de manera indirecta en sus redes sociales. A través de una historia en Instagram, la actriz publicó la imagen de un corazón roto, un gesto que muchos interpretaron como una forma de reconocer su error y expresar el difícil momento personal que atraviesa luego de su abrupta salida de ‘La casa de los famosos‘.

Aunque no hubo un mensaje explícito, la publicación avivó nuevamente el debate sobre el aprendizaje que deja este episodio dentro y fuera de la televisió

