El capítulo de ‘La casa de los famosos’ de este primero de febrero no estuvo exento de polémicas, pero quien quedó principalmente en el ojo del huracán fue Johanna Fadul por un desacertado comentario que tuvo con su compañero ‘Campanita’.

La actriz de 40 años se refirió de una forma despectiva al color de piel del bailarín. Esto se dio en medio de una dinámica en la que los participantes tenían que acercarse al nominado que querían que se fuera del programa y le daban sus argumentos, a lo que cada sentenciado se defendía. Sin embargo, Fadul hizo una analogía que la dejó mal parada.

Entonces la tal Johanna Fadul niega el genocidio de Gaza, se une a los sionistas para irse de paseo a lavarle la cara a Israel, se toma fotos posando en donde mataron judíos y a parte es racista. Una “mamacita” pic.twitter.com/iYvpexvo3H — Marce Portilla ♥️ (@nometiente2) February 2, 2026

Las palabras de Fadul dejaron en ‘shock’ y molestos al resto de los concursantes, que quedaron en un silencio incómodo ante lo que habían presenciado. Quien salió en defensa de ‘Campanita fue Maiker Palacios, ya que, cuando iba a hablarle a Alexa Torres (también sentenciada), aprovechó para repudiar delante de sus compañeros las palabras de la actriz.

“Dejar en claro que la mente y el alma no tienen nada que ver con el color de la piel de nadie y un color de piel oscuro no te hace malo ni tiene relación con la maldad”, recalcó Palacios, lo que fue aplaudido inmediatamente por una gran parte de los presentes.

Inclusive, ‘Valentino’ Lázaro, quien se ha mostrado muy cercano a Fadul desde que inició el ‘reality’, también expresó estar en desacuerdo con las palabras de su amiga, pese a que le reconoció a ‘Campanita’ que lo quería fuera de competencia.

Las disculpas de Johanna Fadul a ‘Campanita’ por comentario que le hizo

Después de la eliminación, la actriz felicitó al vallecaucano por seguir de pie en ‘La casa de los famosos’ y le ofreció disculpas. En medio de lágrimas, aseguró que jamás tuvo intenciones ofenderlo por su color y que le parecía un hombre “hermoso y espectacular”.

“Yo sencillamente quise hablar de lo que no estoy de acuerdo con lo que pasó. Me dejé llevar… pero te lo juro, con mi corazón roto en estos momentos, digo que jamás en la vida quise herirte u ofenderte no solo a ti… Te lo juro que me siento como el cu… muy mal; jamás en mi vida sería capaz de ofender a alguien por su color de piel”, le dijo Fadul a ‘Campanita’

Finalmente, el bailarín disculpó a la bogotana, con quien se abrazó. Pese a todo, aún quedaron participantes y espectadores que dudaron de las excusas y hasta de las lágrimas que soltó la actriz.

¿A qué participante eliminaron de ‘La casa de los famosos?

La modelo Sofía Jaramillo fue eliminada al haber recibido la menor votación por parte de los televidentes, que se tradujo en un 9.90 % del total de quienes participaron en el sondeo. Sin embargo, hasta el capítulo de este 2 de febrero podrá decidir a los dos participantes que estarán sentenciados durante la cuarta semana del programa.

Por su parte, ‘Campanita’ obtuvo el 15.72 %, el cual le bastó para seguir luchando por su sueño de salir victorioso del programa.

