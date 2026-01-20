En último capítulo de ‘La casa de los famosos 3’ no solo hubo estrategia, también hubo guiños que dieron de qué hablar. Una prueba interna terminó convirtiéndose en el escenario perfecto para que Johanna Fadul moviera fichas… y puertas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Arrogante, muy sobradita”: eliminada de ‘LCDLF’ dice qué pasó con Sara Uribe en el ‘reality’)

El reto exigía recorrer cada rincón de la casa en busca de discos que servían para sacar del camino a otros competidores y dejarles cerrada la posibilidad de liderar. Al final del recorrido, solo dos nombres quedaron en pie: Johanna Fadul y Sofía Jaramillo. La balanza se inclinó a favor de la actriz, que se quedó con la victoria.

El premio de Johana Fadul en ‘La casa de los famosos’

El premio llegó en combo: una cena para dos y la potestad de asignar menús especiales a dos famosos con los que no hay precisamente química. Los elegidos fueron Nicolás y Valentino, una decisión que ya calentaba el ambiente. Pero lo mejor estaba por venir.

Lee También

Cuando Carla Giraldo y Marcelo Cezán lanzaron la pregunta inevitable —con quién compartiría el cuarto—, Johanna no dudó. Miró a Valentino y, sin rodeos, se lo llevó al cuarto. Literalmente. Incluso puso el tema sobre la mesa con una frase que sonó a provocación: si Colombia quería verlos descansar juntos, ella estaba dispuesta a complacer.

Valentino se fue al cuarto con Johana Fadul

La jugada tuvo sabor a devolución. Johanna dejó claro que el turno ahora era suyo, recordando que antes había sido él quien tomó la decisión. Valentino, sorprendido, respondió con el sarcasmo que lo caracteriza y advirtió que le haría la vida imposible, dejando claro que el cuarto no será precisamente un lugar de calma.

* Pulzo.com se escribe con Z