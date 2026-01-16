La sorpresiva salida de Marcela Reyes de ‘La casa de los famosos‘ continúa provocando interrogantes entre los televidentes y seguidores del programa. La decisión se conoció durante una emisión en vivo, cuando la presentadora Carla Giraldo informó que la DJ y empresaria había optado por retirarse de la competencia de manera anticipada, argumentando razones personales.

El anuncio cayó como un balde de agua fría dentro de la casa y provocó reacciones inmediatas entre los participantes.

Varios concursantes se mostraron visiblemente sorprendidos, pues en los días previos la artista había llamado la atención por su comportamiento distante y por evidentes señales de agotamiento emocional.

Algunos compañeros aseguraron que la notaban más callada de lo habitual y con poca energía, lo que alimentó la percepción de que algo no andaba bien desde hace tiempo.

Antes de que se confirmara oficialmente su salida, Marcela Reyes había manifestado malestares físicos, especialmente dolores de espalda. Este detalle llevó a que dentro y fuera del programa surgieran especulaciones sobre un posible problema de salud como detonante de su decisión, por temas de biopolimeros.

Sin embargo, desde la producción no se informó sobre ningún diagnóstico médico ni se confirmó que su retiro estuviera relacionado con una condición clínica específica, lo que dejó el panorama abierto a múltiples interpretaciones.

Una de esas hipótesis fue planteada por el periodista Carlos Ochoa, quien en un video publicado en Instagram se preguntó si la participante no habría querido someterse a una de las pruebas físicas del día.

En su comentario, insinuó que la exigencia del reto pudo influir en la determinación de abandonar la competencia, lo que avivó aún más el debate entre los seguidores del ‘reality’.

Otra versión que cobró fuerza estuvo relacionada con las tensiones que la DJ vivió durante su paso por el programa. En particular, los enfrentamientos con el creador de contenido Valentino Lázaro marcaron algunos de los momentos más incómodos de la convivencia.

Estos choques, ampliamente difundidos en redes sociales, causaron opiniones divididas y pusieron a la concursante en el centro de la controversia.

En plataformas digitales, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos usuarios señalaron que “no aguantó la presión”, mientras otros afirmaron que su salida “ya estaba planeada” o que se sintió expuesta por la dinámica del programa.

También hubo mensajes de apoyo que pidieron respeto por su bienestar emocional y recordaron que el encierro permanente y la vigilancia constante de las cámaras pueden pasar factura.

Al interior de la casa, las opiniones también fueron diversas. Algunos participantes lamentaron su partida y aseguraron que atravesaba un momento emocional complejo, mientras otros reconocieron no conocer las razones reales, pero coincidieron en que su salida cambia el rumbo del juego y las estrategias que venían desarrollándose.

Hasta ahora, la producción de ‘La casa de los famosos‘ no ha entregado información adicional sobre los motivos del retiro. Lo cierto es que la salida de Marcela Reyes se convirtió en uno de los episodios más comentados de la temporada y reabrió el debate sobre el impacto emocional que este tipo de formatos puede tener en quienes aceptan el reto de vivir bajo presión las 24 horas del día.

