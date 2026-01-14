La tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ ya se encuentra al aire y los televidentes pueden apoyar a sus participantes favoritos mediante el sistema de votación habilitado por la producción del programa.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Calma vs. Tormenta: así arranca La Casa de los Famosos Colombia 2026 con tensiones y poderes secretos”)

El mecanismo permite que el público influya directamente en la permanencia de los concursantes dentro del ‘reality’, siempre que el proceso se haga desde las plataformas oficiales.

Para votar, los usuarios deben ingresar al sitio web oficial del programa, donde se encuentra disponible el link de inscripción y votación. En la página principal aparece el botón identificado como “Vota aquí”, que dirige al formulario de registro necesario para participar en la dinámica.

Lee También

¿Cómo votar por en ‘La casa de los famosos 2026’?

El proceso exige un registro previo, en el que se solicitan datos básicos como nombre y correo electrónico. Una vez completado ese paso, el sistema permite acceder a la galería de participantes y seleccionar al famoso que se desea apoyar. Solo los votos emitidos desde esta plataforma oficial son válidos dentro del conteo del programa.

La votación funciona de manera gratuita y se habilita en distintos momentos de la semana, según la dinámica del ‘reality’. En algunos casos, el sistema permite votar nuevamente después de un periodo determinado, con el fin de mantener activa la participación de la audiencia.

La producción recomienda a los seguidores verificar siempre que estén usando los enlaces oficiales, ya que en redes sociales circulan páginas no autorizadas que no registran los votos correctamente.

Es recomendable seguir los siguientes pasos.

Ingresar a la página web oficial de votaciones: https://lacasadelosfamososcolombia.canalrcn.com/votaciones/

https://lacasadelosfamososcolombia.canalrcn.com/votaciones/ Hacer clic en el botón identificado como “Vota aquí” .

. Completar el registro con los datos personales solicitados y seleccionar la imagen del participante al que se desea apoyar.

solicitados y seleccionar la imagen del participante al que se desea apoyar. Hacer clic en “Votar” para que el respaldo quede registrado en el sistema.

Cabe aclarar que se habilitan distintos tipos de votación, de acuerdo con la dinámica definida por el programa:

V otaciones de nominación permiten que el público participe en la definición de los participantes que quedan en riesgo,

permiten que el público participe en la definición de los participantes que quedan en riesgo, Votaciones de salvación dan la opción de apoyar a un famoso para sacarlo de la placa y asegurar su permanencia en la competencia.

dan la opción de apoyar a un famoso para sacarlo de la placa y asegurar su permanencia en la competencia. Votaciones de eliminación determinan quién debe abandonar la casa cada semana. Cada una de estas etapas se anuncia de manera oficial durante las galas.

¿Quiénes son los participantes de ‘La Casa de los Famosos 2026’?

El programa en esta ocasión reúne a figuras del entretenimiento, las redes sociales y la televisión, quienes aceptaron el reto de convivir bajo vigilancia permanente y con la opinión del público como factor determinante. El grupo incluye actores, creadores de contenido, modelos y personalidades del mundo digital, conformando un elenco diverso que promete tensiones, alianzas y momentos destacados dentro del ‘reality’.

Los participantes confirmados para la edición 2026 son:

Alejandro Estrada

Alexa Torres

Campanita

Eidevin López

Esteban Bernal

Jay Torres

Johanna Fadul

Juan Palau

Juanda Caribe

Juanse Laverde

Lorena Altamirano

Luisa Cortina

Maiker Smith

Manuela Gómez

Marcela Reyes

Mariana Zapata

Marilyn Patiño

Nicolás Arrieta

Renzo Meneses

Sara Uribe

Sofía Jaramillo

Valentino Lázaro

Valerie de la Cruz

Yuli Ruiz

Durante la competencia, cada uno de los famosos pondrá a prueba su capacidad de adaptación, convivencia y estrategia, mientras el público decide quién continúa en el programa. Las votaciones, las dinámicas semanales y la interacción constante definirán el rumbo del ‘reality’, que nuevamente busca consolidarse como uno de los formatos más comentados de la televisión nacional.

¿Cuál es el primer nominado de ‘La Casa de los Famosos 2026’?

El primer en quedar en riesgo es Nicolás Arrieta. Su nominación ocurrió de manera directa por decisión de otro participante, sin pasar por el proceso habitual de votación dentro de la casa.

La situación se dio luego de que Renzo Meneses activara un poder especial conocido como “Nominación Asesina”, una dinámica del programa que permite enviar a un concursante directamente a la placa de nominados. Esta herramienta impide que el participante seleccionado reciba ayuda de sus compañeros para evitar la eliminación.

La decisión causó sorpresa entre los integrantes de la casa y entre los seguidores del ‘reality’, ya que marcó el primer movimiento estratégico de la temporada. Con esta nominación, Arrieta se convirtió en el primer participante sometido a la decisión del público, que definirá si continúa o no en la competencia.

Este primer episodio de nominación deja en evidencia el peso de las dinámicas especiales y anticipa una temporada marcada por estrategias tempranas y giros inesperados dentro del programa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La casa de los famosos Colombia (@lacasadelosfamososcolombia1)

* Pulzo.com se escribe con Z