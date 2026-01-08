En medio de las revelaciones que salen a flote, una acerca de la razón por la que Yina Calderón quedó fuera de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo desmintió la información de que no hubo un acuerdo económico entre las partes.

Sigue a PULZO en Discover

‘La Negra Candela’ fue la encargada de poner el tema sobre la mesa al afirmar que la huilense fue rechazada por la producción del formato internacional para la edición de 2026 y soltó la explicación que estaría detrás de esa decisión.

“La verdad verdadera es que ella sí fue hasta allá para que le hicieran todas las pruebas, pero en el programa le dijeron: ‘No, gracias porque usted acaba de estar en otro ‘reality’ que fue el que hizo en República Dominicana, en el de Luinny, y con esa baja o mala calidad de este ‘reality’ y con lo que hizo allá nada que ver lo uno con lo otro, no nos interesa que usted venga a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo 2026′”, contó.

De hecho, la panelista de Olímpica Stereo fue contundente con Calderón luego de que divulgó esta versión que dejó a más de uno sorprendido. “Diga la verdad, Yina, no eche tanto cuento, que no fue por los honorarios que usted solicitó. Es que sencillamente la rechazaron”, finalizó.

Lee También

¿Cuál fue el último ‘reality’ en el que estuvo Yina Calderón?

El ‘reality’ del comunicador dominicano Luinny Corporán en el que participó Yina Calderón se titula oficialmente ‘La Mansión de Luinny’.

Este formato digital, que se transmitió principalmente a través de YouTube y redes sociales entre octubre y diciembre de 2025, reunió a diversas personalidades de América Latina en una casa ubicada en la República Dominicana para competir por un premio de cien mil dólares.

Yina Calderón fue una de las protagonistas más destacadas y polémicas de esta primera temporada. Su participación estuvo marcada por constantes enfrentamientos con otros concursantes, siendo el más sonado el que mantuvo con su compatriota Karina García.

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió en noviembre de 2025, cuando la empresaria de fajas fue sancionada y estuvo cerca de la expulsión tras un fuerte altercado físico con otra participante, incidente que se volvió viral en plataformas como TikTok e Instagram.

A pesar de las controversias y de haber sido considerada una de las “villanas” de la convivencia, Yina logró llegar a la gran final del programa gracias al apoyo de sus seguidores y a su capacidad para generar contenido constante.

En la gala de cierre, celebrada el primero de diciembre de 2025, se anunció que Karina García fue la ganadora absoluta del premio mayor, dejando a Calderón en el segundo lugar.

No obstante, su desempeño fue tan impactante para la audiencia que el propio Luinny Corporán decidió otorgarle un reconocimiento económico especial y le propuso una alianza profesional para expandir sus proyectos de medios en Colombia.

Esto se presentó después del paso de Calderón por ‘La casa de los famosos 2’ en Colombia, programa del que se prepara una nueva edición.

¿Cuándo comienza ‘La casa de los famosos 3’ de RCN en Colombia?

La esperada tercera temporada del programa de telerrealidad ‘La casa de los famosos’ en su versión para Colombia ya tiene una fecha oficial de lanzamiento. El canal RCN ha confirmado que el estreno de esta nueva entrega se llevará a cabo el próximo domingo 11 de enero de 2026.

Este anuncio ha provocado una gran expectativa entre los seguidores del formato, quienes esperan ver a un nuevo grupo de celebridades conviviendo bajo el mismo techo y siendo grabadas durante las veinticuatro horas del día.

La producción del canal ha trabajado intensamente para superar el éxito de las dos temporadas anteriores. El estreno se transmitirá en el horario estelar de la noche, permitiendo que las familias colombianas sintonicen la gala de apertura donde se revelarán los nombres de los últimos participantes que entrarán a la competencia.

Además de la señal convencional de televisión, el programa contará con una cobertura especial a través de la plataforma de streaming ViX, la cual ofrecerá contenido exclusivo y cámaras en vivo sin censura para los suscriptores.

En esta edición, se mantendrá la dinámica de eliminación semanal, donde el público tendrá un papel fundamental a través de sus votaciones digitales. La conducción del programa estará nuevamente a cargo de presentadoras reconocidas que guiarán las galas de nominación y salvación. La casa ha sido renovada con nuevas decoraciones y desafíos tecnológicos para poner a prueba la paciencia y las alianzas de los famosos.

El canal RCN busca con este lanzamiento consolidar su liderazgo en el rating nacional durante los primeros meses del año, apostando por el entretenimiento en vivo y la interacción constante en redes sociales. La cuenta regresiva ha comenzado para este gran evento televisivo.

* Pulzo.com se escribe con Z