La creadora de contenido Yina Calderón volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de compartir un video en el que muestra su casa de cuatro niveles, ubicada en un barrio de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

El llamado ‘house tour’ no tardó en viralizarse y causó todo tipo de reacciones entre sus seguidores: desde elogios por el logro de tener vivienda propia hasta fuertes críticas por el tamaño, la distribución y el estilo del inmueble, que ella misma describe como una “mansión”.

(Vea también: Yina Calderón se hizo notorio cambio de ‘look’ y usuarios no perdonan: “¿Quién le hizo ese mal?”)

En la grabación, publicada en sus redes sociales, Yina invitó a sus seguidores a conocer cómo es realmente su hogar, recorriendo cada uno de los pisos y explicando para qué utiliza cada espacio. Desde el inicio del video dejó claro que se trata de una casa amplia y funcional, aunque no todos estuvieron de acuerdo con la etiqueta de “mansión”, lo que encendió el debate en los comentarios.

Lee También

En el primer nivel se encuentra la sala principal, equipada con un sofá amplio, seguida del comedor. Al fondo se aprecia la cocina, decorada en tonos blancos con detalles dorados, un espacio que llamó la atención por su iluminación y estilo moderno. En este mismo nivel, Yina señaló la zona de parqueaderos, destacando la comodidad que ofrece la vivienda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de rastreando famosos (@rastreandofamosos)

Al subir al segundo piso, la exparticipante de ‘La casa de los famosos’, mostró un gran ropero, un baño auxiliar y la zona de lavandería. En este nivel también se observa un cuarto auxiliar, destinado para las personas que se quedan a dormir en su casa, un detalle que algunos seguidores destacaron como práctico y funcional.

Durante el recorrido, Yina también mostró un cuadro de la Virgen de Guadalupe, confesando su devoción religiosa, un aspecto personal que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

El tercer nivel corresponde a la habitación principal. Allí, Yina explicó que se trata de un cuarto amplio, conectado a un baño grande, aunque pidió disculpas por el desorden del momento. Este espacio fue uno de los más comentados, ya que muchos usuarios compararon su tamaño con el de una habitación convencional, alimentando la discusión sobre si la vivienda puede o no considerarse una mansión.

Finalmente, en el cuarto piso se encuentra la terraza, uno de los espacios que más interés causó entre los usuarios. Yina mostró una pequeña sala que utiliza para reuniones y asados, además de resaltar la vista que se aprecia desde lo más alto de la casa. Este lugar fue valorado positivamente por varios seguidores, quienes destacaron su potencial para encuentros sociales y momentos de descanso.

Como suele ocurrir con cada publicación de Yina Calderón, las opiniones estuvieron divididas. Mientras algunos criticaron el diseño, la distribución o el uso del término “mansión” y “se parece a ella”, otros aplaudieron su esfuerzo y resaltaron que tener casa propia en Bogotá es un logro significativo.

Una vez más, la ‘influenciadora’ quedó en el centro de la conversación digital, demostrando que su vida personal y profesional sigue generando debate, incluso cuando decide mostrar un aspecto tan cotidiano e íntimo como su hogar.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.