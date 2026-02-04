La familia del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez tomó medidas legales para proteger el legado del artista, prohibiendo a su imitador más reconocido, Juan Felipe Arboleda, continuar utilizando el nombre, la imagen y la marca asociada a Jiménez en presentaciones, promociones y contenidos comerciales.

Esta decisión, revelada públicamente por el propio Arboleda, ha abierto un amplio debate en redes sociales, donde algunos apoyan la protección del patrimonio intelectual, mientras otros lamentan el fin de un tributo que mantenía viva la memoria del intérprete de éxitos como ‘Aventurero’ y ‘Por qué la envidia’.

Juan Felipe Arboleda, conocido en el mundo artístico como “Arboleda Oficial”, se popularizó como el principal tributo a Yeison Jiménez tras participar en programas de televisión como ‘Yo Me Llamo’, donde imitó al cantante con notable éxito.

Durante más de un año, Arboleda recorrió escenarios en Colombia presentándose como el “tributo a Yeison Jiménez”, interpretando sus canciones y adoptando su estilo característico, lo que le permitió ganarse un público. Sin embargo, en las últimas horas Arboleda compartió un video en el que anunció que había recibido un comunicado legal en su residencia.

En el mensaje, visiblemente afectado, Arboleda explicó: “El comunicado dice que no puedo seguir usando el nombre de él, no puedo seguir siendo el tributo, o sea, ya no puedo utilizar el nombre, no me puedo presentar como un tributo a Yeison Jiménez”.

Añadió que la notificación provenía de los abogados de la familia del artista, quienes le prohibían explícitamente explotar la imagen, el nombre o cualquier variante relacionada con Yeison Jiménez, especialmente con fines comerciales.

Arboleda enfatizó que acataría la decisión para evitar problemas judiciales mayores, aunque expresó su tristeza por tener que abandonar un proyecto que, según él, rendía homenaje al legado del cantante sin ánimo de aprovechamiento indebido.

La familia de Yeison Jiménez, representada por su madre Luz Mery Galeano y otros allegados, no ha emitido un comunicado oficial directo sobre este caso específico, pero todo indicaría que la medida busca evitar confusiones entre el público y proteger la marca registrada del artista.

En Colombia, los nombres artísticos pueden funcionar como marcas comerciales, amparadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que otorga derechos exclusivos a sus titulares o herederos para su uso en actividades económicas.

¿Cómo murió Yeison Jiménez?

El artista falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá. El cantante, de 34 años, viajaba en una avioneta junto a cuatro miembros de su equipo —Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora— y el piloto Fernando Torres, con destino a Medellín para un concierto.

La aeronave despegó del Aeropuerto Juan José Rondón alrededor de las 4:11 p. m., pero perdió altura abruptamente segundos después, estrellándose en un predio privado y estallando en llamas.

No hubo sobrevivientes, y el impacto causó la ruptura de los tanques de combustible, lo que causó una deflagración al contacto con partes calientes del motor, según el informe preliminar de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC).

La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) continúa la investigación, que incluye el análisis de la caja negra y posiblemente el envío de los motores al fabricante en Estados Unidos para determinar fallas técnicas, operativas o climáticas.

