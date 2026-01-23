El accidente aéreo que el pasado 10 de enero cobró la vida del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez y otras cinco personas en las inmediaciones del aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa (Boyacá), continúa bajo escrutinio de las autoridades colombianas.

La Aeronáutica Civil, en coordinación con el Ministerio de Transporte y la Fiscalía General de la Nación, mantiene abiertas tres líneas de investigación principales para determinar las causas del siniestro que involucró a una avioneta Piper PA-31 Navajo de matrícula N325FA, según recogió Noticias Caracol.

Hasta la fecha, no se han emitido conclusiones definitivas, pero los avances incluyen el análisis de restos de la aeronave, testimonios de testigos y revisiones técnicas, en un proceso que podría extenderse varias semanas.

Las tres líneas de investigación del accidente de Yeison Jiménez

Las autoridades han estructurado la pesquisa en tres ejes principales, según explicó Ávaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica.

El componente operacional

Acá se evalúan las condiciones durante el vuelo, incluyendo la operación en pista, el despegue y las condiciones meteorológicas del momento. Testimonios indican que el día era claro, pero la altitud de Paipa afecta el desempeño de aeronaves como en la que se accidentó el cantante.

Aspectos técnicos y de mantenimiento

Acá se revisan los manuales de la avioneta, la trazabilidad de sus revisiones recientes, novedades técnicas reportadas y certificaciones de aeronavegabilidad. Los motores han sido enviados a Estados Unidos para examen por el fabricante, y se investiga el verdadero dueño de la aeronave, una compañía en Utah que no ha respondido públicamente sobre el accidente.

La antigüedad del aparato (más de 40 años) y su registro extranjero han levantado dudas sobre si evadía inspecciones locales.

Factores humanos

Acá, los investigadores analizan el perfil del piloto Hernando Torres: su entrenamiento, experiencia, licencia vigente, condiciones psicofísicas, hábitos y horas de vuelo recientes. Un expiloto de Jiménez, César Augusto Puerto, quien voló la misma avioneta por un año hasta renunciar por desacuerdos contractuales, ha sido contactado por la Aerocivil, pero evitó opinar sobre causas específicas. Se explora si influyeron elementos como sobrecarga o decisiones en vuelo.

Cómo ocurrió el accidente: el fatídico despegue y la caída en Paipa

De acuerdo con la versión preliminar del Ministerio de Transporte, la avioneta despegó alrededor de las 3:00 p.m. del 10 de enero desde la pista del aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa, un aeródromo regional ubicado a una altitud de aproximadamente 2.500 metros sobre el nivel del mar.

Las hipótesis de las autoridades indican que la aeronave logró elevarse, pero solo alcanzó una altura estimada de 50 metros. En lugar de ganar altitud, hizo un viraje brusco —posiblemente un intento de regreso a la pista— y se precipitó a tierra en un potrero de la vereda Romita, entre Paipa y Duitama, a menos de una milla del aeropuerto.

El impacto inicial fue violento: la avioneta golpeó el suelo, rebotó y se fracturó, posiblemente en la sección de la cola, antes de explotar debido a los residuos de combustible. Una segunda explosión se registró cuando personas de la zona intentaban acercarse para ayudar, lo que impidió cualquier rescate inmediato.

Los seis ocupantes fallecieron en el acto por el trauma del choque y el incendio subsiguiente, que calcinó completamente los cuerpos y la estructura de la aeronave.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos