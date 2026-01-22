El deceso de Yeison Jiménez abrió camino para que surjan detalles sobre el caldense, en particular, sobre lo que fue su vida amorosa antes de que se convirtiera en una figura mediática.

Así, ahora quedó en la mira debido a la filtración de unas fotografías inéditas en las que es posible observarlo con una joven que sería una novia de adolescencia, quizás su primer amor.

Estas imágenes, replicadas por la cuenta de Instagram llamada Le tengo el chisme, muestran al artista en una etapa muy temprana de su vida, mucho antes de alcanzar el estrellato internacional que lo catapultó.

Según lo reportado, el material visual revela quién habría sido su primera novia oficial, capturando momentos de sencillez y juventud que han sorprendido a sus millones de seguidores en redes sociales.

En las fotografías que circulan de manera viral, se observa a un Yeison Jiménez adolescente, con una apariencia muy distinta a la imagen sofisticada que proyecta en la actualidad.

Las capturas muestran una faceta íntima del intérprete de canciones como ‘El Aventurero’, donde se le ve compartiendo de manera cariñosa con una joven cuya identidad ha despertado gran curiosidad entre los internautas.

Este hallazgo ha permitido a sus fanáticos conocer un poco más sobre los orígenes humildes del cantante y los vínculos afectivos que marcaron sus primeros años en el mundo artístico.

La reacción del público no se ha hecho esperar, provocando miles de comentarios que destacan la evolución física y profesional que tuvo el cantante colombiano.

Muchos usuarios han resaltado la naturalidad de las fotos, considerando que este tipo de recuerdos humanizan a la figura pública y muestran que, como cualquier persona, tuvo amores de juventud antes de construir su exitosa carrera.

Hasta el momento, nadie allegado ha confirmado o desmentido la veracidad de las mencionadas imágenes, en las que es posible observar a un Yeison Jiménez adolescente y muy sonriente.

¿Quién era la esposa de Yeison Jiménez?

La esposa de Yeison Jiménez es Sonia Restrepo, una mujer que fue pilar fundamental en la vida y carrera del artista caldense desde antes de que alcanzara la fama masiva.

A diferencia del cantante, Sonia ha optado por mantener un perfil bajo, alejada de los escándalos mediáticos y centrada en la estabilidad de su hogar.

La pareja compartió más de una década de relación, atravesando juntos los desafíos que implicó el vertiginoso ascenso de Yeison en la industria de la música popular, consolidándose como una de las uniones más estables y respetadas del entretenimiento en Colombia

A lo largo de su matrimonio, conformaron una familia compuesta por dos hijas, Thaliana y María Camila, quienes son la prioridad absoluta para ambos. Aunque en el pasado enfrentaron rumores de separación y crisis sentimentales que el propio artista compartió en sus redes sociales, lograron superar las dificultades fortaleciendo su compromiso mutuo.

Sonia era descrita frecuentemente por el intérprete como la persona que lo mantuvo conectado con la realidad y con sus valores más profundos mientras él trabajaba arduamente en las plazas de mercado y los primeros escenarios regionales del país

¿Cómo fue el último momento de Yeison Jiménez con su familia?

El último momento de Yeison Jiménez con su esposa e hijos antes de su reciente y trágico fallecimiento fue narrado con profundo sentimiento por su conductor de confianza.

Según el relato detallado, el artista de música popular dedicó sus instantes finales a fortalecer el vínculo con su núcleo familiar más cercano, mostrando una faceta de ternura y entrega absoluta que contrastaba con su imagen pública de estrella internacional.

El conductor, quien presenció la escena desde la cercanía de su labor diaria, describió un ambiente de paz y armonía donde las risas de sus hijas y la complicidad con su esposa, Sonia Restrepo, fueron las protagonistas absolutas.

Durante este encuentro privado, Yeison se mostró particularmente reflexivo y cariñoso, aprovechando el tiempo para abrazar a sus pequeñas y expresarles su orgullo por el camino que estaban recorriendo.

El chofer contó que el caldense parecía querer detener el tiempo, enfocándose en los detalles más sencillos de la convivencia hogareña y dejando de lado las preocupaciones laborales o las presiones de su exitosa carrera.

Este testimonio ha conmovido profundamente a la opinión pública, ya que revela que, a pesar de la fama y la fortuna acumulada, el verdadero tesoro del cantante siempre fue la estabilidad emocional que encontraba en su hogar.

