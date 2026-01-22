Una transmisión en vivo hecha por Georgy Parra, productor musical del artista de Manzanares, despertó múltiples reacciones en redes sociales luego de que varios usuarios aseguraran haber escuchado una supuesta psicofonía de Yeison Jiménez durante el espacio digital. El hecho ocurrió mientras Parra compartía recuerdos y anécdotas relacionadas con el cantante, fallecido recientemente, en una charla que inicialmente tenía un tono íntimo y nostálgico.

@georgyparrasalvaje Me quería desahogar un poco y compartirles cosas importantes que viví al lado de un hermano y que conocieran su lado más humano. 🙏🏼💔 Con mucho respeto por su familia! Georgy Parra @yeison_jimenez ♬ sonido original – PRODUCCIONES MZ ✅️

De acuerdo con comentarios de seguidores que seguían la transmisión, en medio del relato se habría percibido un susurro que pronunciaba el nombre “Rafa”, el mismo de quien fuera el mánager del artista. El audio se viralizó rápidamente y dio paso a diversas interpretaciones entre los internautas.

Ante la situación, Georgy Parra se pronunció y explicó su percepción sobre lo ocurrido. “Sí, lo escuché, es extraño que ese sonido haya aparecido ahí, pero he estado tratando de no concentrarme en esas cosas”, afirmó el productor, dejando claro que no busca alimentar especulaciones alrededor del hecho. También señaló que, desde su visión espiritual, considera que tras la muerte solo existe el descanso eterno, aunque reconoció que cada persona interpreta estos episodios de acuerdo con sus creencias.

Parra también recordó una experiencia personal tras el fallecimiento de su madre, indicando que en algunas ocasiones ha sentido su presencia, lo que lo ha llevado a ser respetuoso frente a distintas posturas sobre lo espiritual. Finalmente, reiteró que su prioridad continúa siendo rendir homenaje a Yeison Jiménez a través de la música y los recuerdos que compartieron.

¿Quién es Georgy Parra, productor de Yeison Jiménez?

Georgy Parra es un productor musical e ingeniero de sonido colombiano, reconocido por su trabajo junto al fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez. A lo largo de su carrera, Parra ha estado vinculado a la creación, producción y desarrollo de diferentes proyectos musicales dentro del género popular y otros sonidos afines.

Además de su rol como productor, Parra se desempeña como creador de música y compositor. Es el CEO de la productora discográfica Salvaje Music, empresa que tiene su sede en el barrio Cristo Rey, en la ciudad de Medellín, desde donde ha impulsado distintos procesos de producción musical y acompañamiento artístico.

Su trayectoria en la industria le ha permitido alcanzar un reconocimiento a nivel internacional, reflejado en 11 nominaciones a los premios Latin Grammy, uno de los galardones más importantes de la música latina. Estas nominaciones corresponden a trabajos realizados como productor e ingeniero de sonido en diferentes producciones musicales.

