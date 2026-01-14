Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero, no solo fue uno de los exponentes más reconocidos de la música popular en Colombia, sino que también tuvo grande inversiones fuera de los escenarios. Una de las más llamativas está relacionada con el mundo equino, donde posee un ejemplar de alto valor económico y competitivo.

Se trata de Seductor Milagros, por el que llegaron a ofrecerle hasta 800.000 dólares, una cifra que supera los 2.800 millones de pesos al cambio actual. Es un caballo semental de color chocolate que hace parte de su criadero La Cumbre YJ, de acuerdo con lo que contó el propio cantante en una entrevista para el podcast ‘Táchalo’.

El alto valor del caballo no es casual. El equino ha participado en diversas competencias del circuito equino nacional, en las que obtuvo importantes reconocimientos. Uno de los más destacados fue el campeonato en la Feria Equina de Pitalito en 2020, evento en el que se consolidó como uno de los ejemplares más prestigiosos del criadero del artista.

Por otra parte, según menciona el criadero en su página de Instagram, el salto de Seductor Milagros, (del que sacan cerca de 15 pajillas con su genética para cruces) vale cerca de 1’800.000 pesos.

Su criadero La Cumbre YJ no solo está enfocado en la cría de caballos de paso fino, sino que también tiene una línea dedicada a la ganadería, lo que refleja la diversificación de los negocios del cantante caldense. El valor de Seductor Milagros representa solo una parte del patrimonio que Yeison Jiménez ha construido a lo largo de su carrera.

¿Dónde está ubicado el criadero La Cumbre YJ, de Yeison Jiménez?

Según informó la página Agronegocios, uno de los grandes negocios de Yeison Jiménez, el criadero La Cumbre YJ está en la zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca. Este predio privado y de acceso controlado se ha convertido en un referente dentro del mundo del paso fino colombiano.

El criadero cuenta con 12 pesebreras y alberga caballos, yeguas y potrillos entrenados en diversas modalidades de la disciplina. En el lugar se realizan procesos de cuidado, entrenamiento y preparación para competencias, bajo la supervisión de personal especializado, lo que permite mantener los estándares de rendimiento y bienestar animal.

Aunque en sus inicios La Cumbre YJ no tuvo un enfoque comercial, con el tiempo se consolidó como un proyecto ganadero formal, reconocido en el circuito ecuestre nacional. Además de las pesebreras y los picaderos, el predio dispone de áreas de entrenamiento, zonas de descanso para los animales y una vivienda privada, que el artista utilizaba durante temporadas sin presentaciones.

El criadero representa un espacio integral de formación y cuidado de caballos de paso fino, combinando el entrenamiento competitivo con la preservación de la raza y la atención especializada de cada ejemplar. Su ubicación y organización reflejan la creciente profesionalización del proyecto dentro del sector ecuestre colombiano.

