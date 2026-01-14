El testimonio es de Rodolfo Monroy, un conductor de Boyacá que tuvo como misión transportar a Yeison Jiménez y a su equipo de trabajo a los compromisos que cumplió el entre viernes y sábado pasados, previo al fatal accidente.

Según le contó a El Tiempo, las últimas horas de vida del artista de música popular fueron muy movidas, pero también las disfrutó en compañía de los otros cinco integrantes de su equipo que murieron en el accidente.

Rodolfo fue quien los llevó a Málaga, Santander, en una camioneta Toyota que era del personero de Duitama.

Seguido, dijo, llevó a Yeison y a su equipo al estadio de Málaga, en donde tuvo su última presentación. Según recuerda, un hecho que nunca olvidará es que el artista cantó toda la noche con una ruana suya puesta, por cuenta del frío que hacía en esa parte de Santander.

De ese fatal sábado también recuerda que desayunaron en el hotel y pasadas las 10 a.m. se fueron de vuelta Paipa para tomar la avioneta que los llevaría a Medellín.

Rodolfo relata que, particularmente, ese viaje rumbo a Paipa fue muy especial porque pudo cumplirle un antojo que tenía Yeison de almorzar algo casero, como una trucha, y lo llevó a un restaurante en donde le cocinaron el plato.

Además, jamás olvidará la conversación que tuvo con el artista, que le contó sobre los planes que tenía con su familia en los días siguientes.

“Me habló de su familia, de sus padres, especialmente de su madre, de su esposa y de sus hijos. Me contó que este martes se irían a Punta Cana, porque el lunes festivo tenían que grabar el video de una canción de la selección Colombia para el Mundial de Fútbol”, relató el conductor a El Tiempo.

Finalmente, dice, los llevó al aeropuerto de Paipa nunca olvidará que luego de dejar a Yeison, sobre las 4 p.m., 22 minutos después murió.

Funeral de Yeison Jiménez en el Movistar Arena

