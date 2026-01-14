La familia de Yeison Jiménez está dándole la última despedida a Yeison Jiménez, luego del fatídico hecho del pasado sábado 10 de enero. En la mañana y tarde de este martes estuvieron en una funeraria de Bogotá y luego se trasladaron al norte de la ciudad, donde estuvieron en un velorio, sin acceso a la prensa y en el que solo estuvieron familiares y amigos del cantante y de su círculo cercano.

Entre los asistentes, obviamente, estuvo Lina Martínez, la hermana del cantante, quien dio a conocer en sus redes sociales una fotografía del ataúd de Yeison Jiménez.

El ataúd estaba cerrado, pero sí estaba acompañado de varios detalles muy característicos del cantante: su sombrero negro, con el que estuvo en varios eventos y canciones, una fotografía suya pequeña y otra mucho más grande en la que está montado en su caballo.

Lina publicó la imagen y la acompañó de una frase. “Yo voy a pensar que estás de gira y que volverás a casa con tu familia, con nosotros que tanto te amamos. No demores, Yei, que te estamos extrañando mucho”, escribió.

Por ahora, la hermana de Yeison ha sido de las pocas personas de su familia que ha tomado la vocería en estos difíciles momentos, pues recientemente había publicado un video para explicar cómo haría un homenaje para el cantante.

Homenaje a Yeison Jiménez hoy en el Movistar Arena

El Movistar Arena de Bogotá será este miércoles 14 de enero el escenario del homenaje público para despedir al cantante de música popular Yeison Jiménez, fallecido el pasado sábado 10 de enero tras un accidente de avioneta ocurrido en Paipa, Boyacá, en el que también murieron varios integrantes de su equipo de trabajo. Así lo confirmaron sus familiares y su equipo a través de un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que agradecieron las múltiples muestras de cariño recibidas desde distintos lugares del país y del mundo.

En el mensaje, los allegados al artista destacaron que el respaldo de los seguidores, colegas y medios de comunicación ha sido “un abrazo colectivo en este momento de inmenso dolor”. Al mismo tiempo, pidieron respeto por los espacios privados y familiares de despedida, los cuales se han llevado a cabo de manera íntima, tal como fue solicitado por sus seres queridos desde el primer momento.

El comunicado confirmó que el homenaje se realizará en el Movistar Arena, un escenario emblemático para Yeison Jiménez, donde se presentó en varias ocasiones a lo largo de su carrera. Los detalles oficiales del evento y las condiciones de ingreso fueron divulgados este martes 13 de enero a través de los canales autorizados del artista.

Según lo informado, el homenaje contará con dos jornadas de ingreso para el público. La primera se realizará desde las 12:00 del mediodía hasta las 4:00 de la tarde, o hasta completar el aforo permitido. La segunda jornada será entre las 6:00 de la tarde y las 10:00 de la noche, también sujeta a la capacidad del recinto.

El equipo de Yeison Jiménez precisó una serie de condiciones generales para el acceso al evento. El ingreso estará permitido únicamente para mayores de 16 años, quienes deberán asistir acompañados. No se permitirá la entrada de personas en estado de embriaguez y no habrá venta de alcohol dentro del recinto. Además, estará prohibido ingresar alimentos, bebidas y velas. El homenaje será completamente gratuito.

En ese sentido, la organización advirtió que no está permitida la venta de boletería y alertó sobre posibles estafas. “El acceso será libre y sin costo, hasta completar el aforo permitido en el recinto. Recomendamos al público no realizar ningún pago, no compartir datos personales y evitar caer en engaños”, señaló otro de los comunicados emitidos.

Desde que se confirmó la muerte del artista, cientos de seguidores —conocidos como los “Jimenistas”— han acompañado a la familia en Bogotá y han estado atentos a la información sobre un espacio para despedirlo. Finalmente, este miércoles, el público tendrá la oportunidad de rendirle un último homenaje en un lugar que marcó su historia musical y su conexión con los fans.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos