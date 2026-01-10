Yeison Jiménez, una de las voces más reconocidas y queridas de la música popular, murió este sábado 10 de enero en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá.

(Lea también: Confirman muerte de Yeison Jiménez: avioneta en la que viajaba se accidentó en Paipa)

La información fue confirmada por su equipo de prensa, que lamentó el fallecimiento del artista y de varios integrantes de su ‘staff’.

El avión en el que se movilizaba el cantante, un vuelo privado que había despegado del aeropuerto de Paipa con destino a Marinilla, Antioquia, se estrelló solo minutos después de haber iniciado su operación, detalló Noticias RCN.

Aunque la investigación apenas comienza, las primeras versiones coinciden en que la avioneta nunca alcanzó suficiente altura tras despegar. Una falla mecánica habría impedido el ascenso, lo que derivó en una pérdida de control en pleno vuelo.

Al parecer, la aeronave “hizo un giro repentino y chocó contra el suelo”, desatando un incendio que lo dejó completamente calcinado, explicaron en el noticiero.

Un testigo presencial relató a ese mismo medio lo que vio en primera persona: “La avioneta se cayó, rebotó y estalló inmediatamente”. Otra persona que presenció el siniestro indicó que el motor “empezó a sonar extraño” segundos antes del impacto.

Imágenes que han circulado en redes sociales muestran una columna de humo elevándose desde el punto de caída y restos de la aeronave completamente consumidos por el fuego.

Muerte de Yeison Jiménez: quiénes fallecieron en el accidente

El equipo del músico confirmó que, además de Jiménez, cuatro personas viajaban en la aeronave, todos parte de su círculo profesional más cercano:

Capitán Hernando Torres , piloto de la aeronave

Juan Manuel Rodríguez

Óscar Marín

Jefferson Osorio

Weisman Mora

Yeison Jiménez había soñado con su muerte

