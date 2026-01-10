Camilo Zorro, habitante de la vereda La Romita de Paipa, contó que estaba muy cerca del sitio donde cayó la avioneta de Jiménez y que de hecho se dirigía al punto en el que finalmente se precipitó la aeronave.

“La avioneta iba con fallas mecánicas, cayó, rebotó y se estalló; se incineró de inmediato”, detalló el hombre en diálogo con Noticias RCN.

“Mi familia me llamó para ver si estaba bien, porque yo estaba cerca. Fuimos a ver qué se podía hacer, pero no se podía hacer nada. Yo me salvé de milagro. Me dirigía hacia el mismo rumbo al que iba la avioneta”, agregó el hombre en ese medio.

“Más o menos unos 20 minutos tardaron en llegar las ambulancias y los bomberos”, añadió el testigo del trágico suceso en el que falleció uno de los artistas más importantes del país en la actualidad.

Yeison Jiménez y la vez que vio su muerte en un sueño

Tras el triste suceso, se viralizó una revelación hecha por el cantante días antes de su muerte. En una entrevista con Juan Pablo Raba para el pódcast ‘Los hombres sí lloran’, Jiménez contó que había tenido varios sueños en los que moría en un accidente aéreo.

En uno de ellos, relató con detalle la tensión vivida dentro del avión, el nerviosismo del capitán y la sensación de que algo no estaba bien.

El sueño más impactante fue aquel en el que la aeronave se estrellaba cuando faltaban solo 15 días para el nacimiento de su hijo.

Jiménez describió cómo alcanzaba a ver Medellín mientras sentía que se iba, una experiencia que lo dejó profundamente alterado al despertar. Aunque aclaró que todo ocurrió en un sueño, hoy sus palabras son recordadas como una inquietante premonición.

