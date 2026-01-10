La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil confirmó este sábado 10 de enero que en el accidente aéreo ocurrido en el municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, murió el cantante Yeison Jiménez.

Las reacciones a la lamentable noticia que tiene en luto a la música popular colombiana no han tardado y entre ellas, destacan las de sus colegas. Varios de ellos, con los que compartió escenario en su trayectoria musical.

Jhonny Rivera, uno de los artistas más destacados del género en el país, publicó en su cuenta de Instagram un sentido mensaje sobre la muerte del cantante. “Dios te tenga en santa gloria, mi hermano. No logro asimilar que te hayas ido tan pronto, esto es inexplicable. Tantos sueños por cumplir, no puede ser. Qué tristeza tan grande”, escribió Rivera en una imagen en la que se ve en compañía de Jiménez.

En las sentidas palabras de Rivera, también lamentó la tristeza de la esposa e hijos del cantante fallecido, junto a la de los familiares de su equipo. “El vacío es enorme, no hay palabras”, concluyó.

Yeison Jiménez tenía previsto continuar su agenda musical en el municipio de Marinilla, en Antioquia, donde se presentaría la noche de este sábado.

Aerocivil informó que el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) de Bogotá recibió la señal de localización de emergencia (ELT), lo que facilitó identificar la zona del accidente y activar los protocolos de respuesta. La entidad señaló que hay contacto permanente con la Policía Nacional, cuyos uniformados ya hacen presencia en el sitio del hecho.

Al mismo tiempo, se coordina apoyo con el Servicio de Extinción de Incendios (SEI) del aeropuerto de Paipa y con los organismos de emergencia de la región, con el fin de atender la emergencia y adelantar las labores necesarias para determinar la causa del accidente.

