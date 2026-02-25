Durante el último fin de semana de febrero, se celebró el esperado matrimonio entre Jenny López y Jhonny Rivera, un evento que reunió a varias figuras del entretenimiento.

Sin embargo, una de las ausencias más comentadas fue la de Pipe Bueno, quien, a pesar de haber sido invitado, no estuvo presente en la celebración. Esta situación rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales, causando dudas y especulaciones sobre su ausencia.

¿Por qué Pipe Bueno no estuvo en el matrimonio de Jhonny Rivera?

La primera en referirse al tema fue Luisa Fernanda W, pareja de Pipe Bueno, quien aprovechó una dinámica de preguntas en sus redes sociales para aclarar la situación.

En su respuesta, Luisa explicó que, aunque la pareja había recibido la invitación al matrimonio con antelación, Pipe ya había planificado participar en un retiro espiritual, un proyecto que había querido hacer desde hace tiempo.

Según Luisa, el retiro tenía lugar en un lugar conocido como Emaús, en Santander, y fue algo que Pipe decidió priorizar, ya que consideraba que era un momento importante para su bienestar personal.

Luisa también detalló que, mientras Pipe se encontraba en este retiro, ella estuvo en la ciudad cumpliendo con varios compromisos laborales y familiares que no podía aplazar. La ‘influencer’ compartió que tenía una agenda llena de responsabilidades durante ese fin de semana, lo que le impidió acompañar a su pareja o asistir al matrimonio de Jhonny y Jenny.

El retiro, tal como lo explicó Pipe en sus redes, fue una experiencia profundamente significativa para él. En una publicación que provocó varios comentarios, el cantante expresó su agradecimiento por la experiencia vivida y las personas que lo acompañaron durante esos días.

“Les quiero agradecer por todas las atenciones, por haberme hecho pasar un fin de semana espectacular, reencontrarme con Dios, conmigo mismo para cambiar, para sanar. No saben la paz que siente mi corazón. La batalla seguirá cada día, pero después de este fin de semana estoy seguro que tengo más herramientas para manejar todo lo que hay en nuestro mundo”, escribió Pipe, reflejando la paz y el aprendizaje que encontró en este proceso.

Luisa Fernanda W también hizo énfasis en la importancia de este retiro para Pipe. “Ay, no, qué triste que no pudimos asistir, de verdad que… bueno, la razón es que Pipe, ese fin de semana, estaba en un retiro espiritual, un retiro que él hace mucho quería hacer”, comentó.

Según sus palabras, aunque ambos tenían la intención de estar presentes en la boda de sus amigos, las circunstancias personales y logísticas hicieron imposible que lo lograran.

Un factor determinante para la imposibilidad de asistir fue el horario en que Pipe regresaba del retiro. Luisa explicó que él llegaría el domingo por la noche, muy tarde, casi en la madrugada, lo que hacía imposible llegar a tiempo para la celebración.

“Pipe llegaba ese domingo, pero muy, muy tarde, o sea, como casi que en la madrugada, mejor dicho, ya al otro día, el lunes”, explicó Luisa entre risas, dejando claro que la decisión de no asistir no fue por falta de interés, sino por una serie de factores ajenos a su voluntad.

