La boda de Jhonny Rivera y Jenny López sigue siendo tema de conversación entre sus seguidores. Luego de la emotiva ceremonia que reunió a familiares, amigos y varias figuras del entretenimiento colombiano, la pareja decidió realizar una transmisión en vivo para compartir detalles inéditos de ese día tan especial.

Fue allí donde el cantante reveló el inesperado contratiempo que casi empaña su llegada al altar.

El percance que le pasó a Jhonny Rivera unas horas antes de su boda

Durante el en vivo en su cuenta de Instagram. Rivera explicó por qué arribó 45 minutos después de la hora prevista a la iglesia. Días atrás había mencionado que atravesó un percance antes de la ceremonia, pero en esta ocasión entregó la versión completa de lo ocurrido.

Según relató, la jornada comenzó con complicaciones climáticas. La lluvia se prolongó durante varias horas y alteró parte de la logística que estaba prevista al aire libre. Aunque el equipo logró sortear ese obstáculo inicial, el verdadero problema surgió cuando aún faltaba tiempo suficiente para la misa programada a las 4:00 de la tarde.

En medio de los preparativos y el movimiento habitual de un evento de esa magnitud, el artista cometió un descuido que terminó convirtiéndose en una carrera contra el reloj: dejó las llaves dentro de su camioneta blindada.

Al darse cuenta de la situación, intentaron resolverla de inmediato. Una de las primeras opciones fue llamar una grúa para mover el vehículo, pero debido al peso y las características de la camioneta, no fue posible trasladarla con facilidad.

Mientras el reloj avanzaba y la hora de la ceremonia se acercaba, Rivera continuaba intentando solucionar el inconveniente. La tensión aumentaba, pues la misa estaba por comenzar y él seguía lejos del templo, enfrentando un problema mecánico que parecía no tener salida rápida.

Por su parte, Jenny López contó que, al notar que su prometido no llegaba a la iglesia, decidió comunicarse con un familiar para entender qué estaba ocurriendo.

La pareja había tomado la decisión de no verse durante los días previos a la boda, con el fin de que el reencuentro en el altar fuera aún más emotivo. Sin embargo, esa distancia también hizo que la incertidumbre fuera mayor cuando pasaban los minutos y el novio no aparecía.

La solución finalmente llegó gracias al apoyo de la familia. Algunos allegados viajaron desde el corregimiento de Arabia hasta Pereira para recoger una copia de las llaves del vehículo. El trayecto implicaba tiempo adicional, pero era la alternativa más viable ante la imposibilidad de abrir la camioneta por otros medios.

Cerca de una hora después, lograron regresar con el duplicado de las llaves y abrir el automóvil. Solo entonces el cantante pudo dirigirse a la iglesia para cumplir la cita más importante del día.

Rivera llegó finalmente a las 4:45 p. m., 45 minutos después de la hora pactada, pero justo a tiempo para dar el “sí” que selló su historia de amor con Jenny López.

La anécdota fue contada entre risas durante la transmisión en vivo. Aunque en su momento el episodio provocó nerviosismo y estrés, pues se creía en una posible cancelación del matrimonio —sobre todo porque el artista es reconocido por su puntualidad—, hoy ambos lo recuerdan como una historia más que sumar a su matrimonio.

Lo que comenzó como un imprevisto angustiante terminó convirtiéndose en una anécdota inolvidable en el día que marcó el inicio de su nueva etapa juntos.

