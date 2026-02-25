En medio de las controversias para figuras muy reconocidas en Colombia, uno de los grandes referentes de la sociedad quedó en el ojo del huracán por una impensada razón.

El padre Diego Jaramillo es el líder de la organización del Minuto de Dios y acabó en medio de una controversia luego de que, a través de una herramienta de inteligencia artificial, suplantaron su imagen para vender productos.

Lo cierto es que, durante una entrevista con Blu Radio este miércoles 25 de febrero de 2026 en la que aclaró esa confusión, salió a flote una inesperada anécdota con el periodista Néstor Morales.

El comunicador se sinceró y reveló una situación personal sobre la que, si bien no ofreció mayores detalles durante su intervención, sí dejó muy claro el grado de cercanía para el caso.

“Padre, yo tengo con usted una deuda que no se me olvida. No sé si usted la recuerda, la de la casa de la señora en Cúcuta, así que le reitero mi cariño, mi agradecimiento, mi afecto y ante todo mi respeto a usted y a la obra del Minuto de Dios”, aseguró Morales.

En medio de la sorpresa por el tema, el padre Diego Jaramillo desmintió que sea vendedor de colágeno, como lo mostraron por medio de un video en el que usaron su imagen a través de la tecnología.

El tema no es de menor importancia si se tiene en cuenta que han sido varias las figuras públicas a nivel nacional que han sido víctimas de este tipo de engaños en los que aprovechan su imagen para ejecutar estafas digitales en Colombia.

¿En qué consiste la labor del Minuto de Dios en Colombia?

La labor de la Organización Minuto de Dios (hoy bajo la batuta de Diego Jaramillo) en Colombia constituye una de las obras sociales y eclesiales más influyentes del país, fundamentada en el pensamiento del padre Rafael García-Herreros.

Su misión principal es promover el desarrollo integral de las personas y comunidades en condición de vulnerabilidad, bajo la premisa de que la miseria no es voluntad de Dios.

Esta gestión se articula a través de un ecosistema de entidades que abordan necesidades básicas desde una perspectiva de dignidad humana y compromiso cristiano.

El pilar de su acción se divide en áreas estratégicas que buscan transformar la realidad social colombiana. En el ámbito de la vivienda, la organización ha sido pionera en la construcción de barrios y la entrega de soluciones habitacionales dignas, superando las 200.000 viviendas nuevas o mejoradas a lo largo de su historia.

Mediante programas como ‘Dame una Casa’, facilitan el acceso a techos seguros para familias que carecen de recursos, fomentando simultáneamente procesos de organización comunitaria y fortalecimiento del tejido social. También tiene manejo con Azúcar Manuelita desde Minuto de Dios.

La educación es otro eje fundamental de su labor. A través de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto), ofrecen programas académicos de alta calidad y bajo costo, permitiendo que miles de jóvenes de estratos medios y bajos accedan a formación profesional y tecnológica.

Complementan esta labor con colegios y jardines infantiles que aseguran una formación en valores desde la primera infancia. Asimismo, la organización gestiona bancos de ropa, programas de ayuda humanitaria para migrantes y servicios de financiación social para emprendedores

Finalmente, el componente espiritual y comunicativo se manifiesta en la evangelización a través de medios masivos como la radio y la televisión, donde el tradicional programa ‘El Minuto de Dios’ mantiene su vigencia. Todo este esfuerzo se financia gracias a la solidaridad ciudadana, con eventos emblemáticos como el Banquete del Millón, que recauda fondos para continuar estas obras en todo el territorio nacional.

