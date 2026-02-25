La reconocida actriz colombiana Marcela Gallego, con más de cuatro décadas de trayectoria en la televisión, el teatro y el cine nacional, alzó su voz para denunciar una situación que, según ella, pone en evidencia la precariedad laboral que enfrentan muchos actores y actrices en Colombia.

Su llamado no solo apunta a un caso personal, sino a una problemática estructural relacionada con el incumplimiento de pagos y la falta de garantías para quienes trabajan bajo contratos de prestación de servicios.

La actriz aseguró que la Fundación T de Teatro no le ha pagado su trabajo en la obra ‘Las novias de Travolta‘, pese a que la temporada concluyó en noviembre del año pasado y fue exitosa en términos de taquilla. A través de su cuenta de X (antes Twitter), Gallego compartió su inconformidad y describió la situación como incómoda e indignante.

En noviembre del año pasado terminé la temporada de la obra de teatro “Las novias de Travolta”. Obra exitosa a nivel de taquilla. Pero el pago de la temporada no llegó. Meses cobrando y explicando que los actores vivimos de nuestro trabajo. Que el salario no se mendiga ⬇️ — Marcela Gallego (@marcela_gallego) February 23, 2026

“El pago de la temporada no llegó. Meses cobrando y explicando que los actores vivimos de nuestro trabajo. Que el salario no se mendiga”, escribió en uno de sus mensajes.

En otro hilo, la actriz fue aún más contundente al señalar que solo ha recibido evasivas por parte de la fundación. “Es indignante tener que rogar por el pago de un trabajo realizado con amor y profesionalismo. No sé qué hacer para que me paguen”, expresó. Incluso mencionó que, desde el Ministerio de Cultura, le sugirieron interponer una tutela como posible salida jurídica al conflicto.

En entrevista con la revista Semana, Marcela Gallego entregó más detalles sobre el proceso. Explicó que la temporada de ‘Las novias de Travolta’ se extendió por alrededor de seis semanas, con entre 12 y 16 funciones. Sin embargo, los retrasos en los pagos no comenzaron allí.

Según relató, antes del inicio de la temporada ya se adeudaban funciones empresariales hechas en otros teatros. Posteriormente, el primer pago de la temporada también se retrasó, lo que encendió las alertas de la actriz.

“Faltando una semana para acabar la temporada, yo le pregunté al director de la obra si iban a tener con qué pagar. Me decía que sí, que la otra semana, y así. Hoy sigo esperando que me paguen”, afirmó. La situación, lejos de resolverse, se agravó con el paso del tiempo.

Gallego también denunció la respuesta que recibió por parte de la Fundación T de Teatro. Según contó, tras enviar correos electrónicos reclamando el pago, solo obtuvo mensajes pidiendo paciencia.

Posteriormente, una compañera actriz habló del caso en el programa ‘La red‘, de Caracol Televisión, y la fundación envió una carta en la que aseguraba que, al hacerse público el conflicto, ahora tendrían aún menos posibilidades de pagar. “Siempre terminan echándole la culpa al actor”, señaló Gallego, quien criticó que se tache a los intérpretes de impacientes o desleales por exigir lo que les corresponde.

El caso llegó al Ministerio de Trabajo gracias a la intervención de la Asociación Colombiana de Actores (ACA). Sin embargo, la respuesta fue desalentadora. Según explicó la actriz, le indicaron que debía interponer una tutela por la vulneración del derecho al pago justo, pero esta fue declarada improcedente al considerar que los actores no son trabajadores formales, sino contratistas.

Para Marcela Gallego, este argumento deja al descubierto una grave contradicción del sistema laboral colombiano. “La mayoría de las personas que trabajamos en Colombia tenemos contrato de prestación de servicios. ¿Eso significa que no tenemos derechos laborales?”, cuestionó. Su denuncia se ha convertido en un llamado urgente a revisar y garantizar condiciones dignas para quienes sostienen la industria cultural del país.

