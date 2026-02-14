Una historia que reluce la brutal realidad de las calles colombianas ha perdido a otro de sus personajes. Jhon Fredy Ríos, también conocido como ‘Chocolatina’, figura emblemática de la película ‘La vendedora de rosas’ ha fallecido. La noticia fue confirmada por Lady Tabares, la protagonista del largometraje que en 1998 hizo historia en el cine nacional, bajo la conducción de Víctor Gaviria.

“Con tristeza les cuento que nuestro compañero Jhon Fredy Ríos, quien se desempeñó en el papel de Chocolatina ha fallecido, se ha ido a los brazos del señor. Descanse en paz”, expresó Lady en sus historias de Instagram, causando una conmoción entre los seguidores del filme.

Ríos, quien interpretó a ‘Chocolatina’, fue acogido por Gaviria para retratar la dura realidad de los jóvenes en las calles de Medellín. Su actuación se basó en su experiencia vital, su vida en las calles, capturando la esencia de la marginalidad infantil y juvenil de la época. Tras alcanzar fama con la cinta distinguida con premios internacionales, la vida de Ríos tuvo un giro trágico. Un ataque armado le dejó prendado a una silla de ruedas, viviendo en condición de calle hasta su muerte.

Junto al recuerdo de Ríos, la protagonista, Lady Tabares, sobresale también. Descubierta por Gaviria mientras vendía flores en Medellín, aportó autenticidad a la película con su interpretación, denunciando la realidad de miles de jóvenes en situación de pobreza. Su interpretación se inspiró en Mónica Rodríguez, una amiga real que falleció antes del rodaje, creando un retrato cinematográfico lleno de significado y conmovedora autenticidad.

La trágica noticia del fallecimiento de Ríos causó estupor y tristeza en el público, algunos expresaron: “Yo pensé que ya había fallecido”, “Paz en su tumba”, reflejando la emotividad y nostalgia que la película y su elenco continúa generando.

La muerte de ‘Chocolatina’ es el episodio más reciente de una serie de destinos lamentables que han golpeado al elenco del filme. Entre ellos, Giovanni Quiroz, conocido como ‘El Zarco’, quien fue asesinado en 2000, o ‘Anderson’, cuyo personaje representaba la relación amorosa de Mónica, falleció a los 17 años. La realidad que en su momento plasmaron en la película, parecería haberse mantenido para estos actores, dejando en evidencia una problemática social y económica aún latente.

Aún a pesar de la tragedia, la muerte de ‘Chocolatina’ permite recordar la reflexión que provocó la emblemática película. La desesperación, la lucha por la supervivencia y la crudeza de la pobreza, se representan en cada rostro y en cada personaje, construyendo un testimonio valioso de una historia que aún se vive en las calles de Colombia.

