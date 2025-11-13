Este desafío forma parte del The 48 Hour Film Project, la competencia de cine a contrareloj más grande del mundo, que se hace simultáneamente en más de 130 ciudades y países. Los equipos colombianos tendrán la oportunidad de representar al país en Filmapalooza Lisboa 2026, el festival internacional donde se proyectan los mejores cortometrajes de cada ciudad y país participante.

Los ganadores de Filmapalooza obtienen un pase directo al prestigioso Short Film Corner del Festival de Cannes, una de las vitrinas cinematográficas más importantes del planeta. Esta conexión convierte a Proyecto 48 Colombia en un puente real entre el talento audiovisual nacional y los escenarios más influyentes de la industria global.

En solo dos días, los equipos viven la magia, la presión y la adrenalina de una verdadera producción profesional. Es una plataforma que impulsa la creatividad, el trabajo en equipo y el amor por contar historias”, afirman los organizadores del proyecto en Colombia. El festival busca fortalecer la educación audiovisual, fomentar la creación independiente y proyectar a Colombia como un país con talento, diversidad y capacidad para competir internacionalmente.

La misión es promover el talento audiovisual colombiano y conectar a sus creadores con espacios internacionales como Filmapalooza y el Festival de Cannes. La convocatoria está abierta para equipos de todo el país— productoras, universidades, colectivos o realizadores independientes—que deseen asumir este reto único.

Las inscripciones abiertas hasta el 14 de noviembre de 2025. Más información en: www.48hourfilm.com/colombia. Además, el evento de lanzamiento será el próximo 14 de noviembre a las 5:00 p.m., Terraza – Carrera 15 #93A-84, en Bogotá.

