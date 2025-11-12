Como parte de su primer aniversario, Viziona Cines anunció una jornada muy especial el próximo 14 de noviembre, cuando todas las funciones estarán disponibles por 1.000 pesos, la tarifa más baja en su historia. Esta iniciativa, llamada ‘Viziona a mil’, busca agradecer la fidelidad del público y reafirmar el compromiso del cine con la accesibilidad y el entretenimiento de calidad.

“Durante este primer año recibimos más de 320.000 asistentes y alcanzamos una boletería cercana a 4.000 millones de pesos, además de ventas en confitería por alrededor de 6.000 millones de pesos; cifras que reflejan no solo la preferencia del público, sino la conexión emocional que hemos logrado construir. Cada función ha sido una oportunidad para emocionar, sorprender y compartir historias”, afirmó Jennifer Cardozo, gerente general de Viziona Cines, ubicado en el centro comercial El Edén (ver mapa).

Con 9 salas equipadas con tecnología 100% digital, sonido Dolby Atmos y formatos inmersivos, Viziona ha proyectado más de 200 títulos, desde grandes estrenos hasta cine alternativo y familiar. Sus fines de semana han sido los más vibrantes, con picos de ocupación del 80 % y un promedio de más de 800 asistentes diarios, consolidándose como un espacio clave en la oferta cultural y de entretenimiento de la ciudad.

Además del cine, Viziona ofrece experiencias personalizadas para empresas y familias, incluyendo eventos corporativos, proyecciones privadas, cumpleaños y actividades exclusivas en sus diferentes salas, entre ellas una Sala Kids que permite a los niños disfrutar mientras juegan, y una Sala VMAX con pantalla de 18 metros y sonido envolvente.

Durante todo noviembre, Viziona celebrará su aniversario con campañas especiales que buscan agradecer al público y extender la magia del cine durante todo el mes:

¿Qué promociones para cines hay en Bogotá durante noviembre?

Cada día hasta el 30 de noviembre, un visitante de Viziona Cines podrá convertirse en el ganador del Tiquete Dorado, una dinámica que premia la fidelidad de los asistentes. Entre los premios se incluyen entradas gratis durante un mes, combos semanales y un Kit Viziona exclusivo, que incluye una palomera y un botilito personalizados.

Además, quienes obtengan la palomera podrán rellenarla por solo 5.000 pesos hasta diciembre de 2025, un beneficio pensado para los verdaderos amantes del cine.

Con el objetivo de prolongar la experiencia del cine, Viziona presenta esta campaña que premia a los cinéfilos constantes. Por la compra de una entrada los jueves, el cliente recibe una boleta gratis para el siguiente lunes, una manera de invitar a los asistentes a regresar y seguir disfrutando de nuevas historias.

El punto culminante de la celebración llega con “Viziona a mil”, una jornada única en la que todas las funciones tendrán un costo de $1.000 pesos. La promoción aplica para todas las salas y formatos, incluyendo VIP, VMAX y Kids. Esta fecha conmemorativa busca que todos los públicos puedan vivir la experiencia completa de Viziona, sin barreras y con la misma calidad que los caracteriza.

“Cumplir un año es motivo de orgullo y gratitud. Detrás de cada cifra hay personas que creen en el poder del cine para conectar emociones, familias y generaciones. Queremos que este aniversario sea una celebración compartida con todos ellos”, señaló Cardozo.

Con la mirada puesta en el futuro, Viziona Cines reafirma su compromiso de seguir innovando en la experiencia cinematográfica en Colombia, integrando tecnología, servicio y cercanía con el público. Este primer año marca el inicio de una nueva etapa, donde el cine continúa siendo un espacio para disfrutar, inspirarse y crear recuerdos inolvidables.

¿Dónde hay puntos de Viziona Cines en Bogotá?

En Bogotá, la cadena Viziona Cines tiene una presencia destacada en el mercado de entretenimiento. Una de sus sedes más modernas se encuentra en el Centro Comercial El Edén, ubicado en la Avenida Boyacá con Calle 12 B, en la localidad de Kennedy.

Este complejo de cine se abrió con una inversión de más de 30 000 millones de pesos y abarca aproximadamente 5 000 metros cuadrados, en los que se ofrecen nueve salas de cine con capacidad para más de 1 300 personas.

La ubicación permite a los visitantes acceder fácilmente al cine dentro de un centro comercial de alta afluencia, lo que lo convierte en una alternativa popular para el entretenimiento en familia o con amigos.

En esta sede de Viziona Cines se destacan tecnologías de última generación como proyección láser, sistema de sonido Dolby Atmos y salas VIP con servicio directo a la silla para una experiencia más cómoda y premium.

