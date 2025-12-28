El cierre de 2025 ha traído consigo una paradoja en la capital: mientras miles de bogotanos salieron de vacaciones, quienes se quedaron en la ciudad han volcado su tiempo libre hacia los centros comerciales, desbordando una infraestructura que parece haber quedado corta. El punto crítico de este colapso no está en las vitrinas, sino en las máquinas de pago de los parqueaderos.

Visitantes de complejos como Multiplaza y Hayuelos reportaron durante este fin de semana situaciones de extrema incomodidad. El denominador común fueron las filas que superaban la hora de espera para validar el tiquete. La queja principal radica en la insuficiente disponibilidad de puntos de pago; en algunas zonas, apenas tres máquinas debían atender el flujo de cientos de vehículos, produciendo cuellos de botella que transformaron un plan familiar en una jornada de estrés.

“Es terrible, como no están preparados para esta temporada. Dura uno más pagando el parqueadero que lo que mantiene en el centro comercial”, dijo una de las usuarias a Pulzo.com.

Esta es una de las fotos que se vieron en Multiplaza

Fabián Ramírez / Pulzo.com

La situación no fue exclusiva del occidente de la ciudad. A través de redes sociales, usuarios de Gran Estación y Parque La Colina expusieron panoramas similares. La falta de un ‘Plan B’ por parte de las administraciones ante el alto flujo de visitantes fue evidente: máquinas que fallaban a mitad de la transacción y la ausencia de personal humano que agilizara los cobros manuales dejaron a los conductores atrapados en los sótanos durante gran parte de la tarde.

Muchos usuarios critican que, a pesar del alto costo de las tarifas de parqueadero en la ciudad, los centros comerciales no invirtieron en fortalecer sus sistemas tecnológicos para la temporada más congestionada del año o contratar personal para atender las novedades. Sin una solución a la vista para lo que resta de diciembre, la recomendación para los ciudadanos es optar por el transporte público o hacer el pago a través de aplicaciones móviles, en los casos donde los centros comerciales lo permitan, para evitar morir en el intento de salir del parqueadero.

