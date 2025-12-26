Una familia que se movilizaba desde Bogotá hacia Boyacá para pasar las festividades de fin de año vivió una tragedia vial que hoy enluta a sus seres queridos. De acuerdo con información de RCN, el accidente ocurrió el pasado sábado 20 de diciembre en la vía Santa Rosa de Viterbo – Duitama, cuando un conductor en aparente estado de embriaguez invadió el carril contrario y chocó de frente contra el vehículo en el que viajaba la familia Muñoz.

Sigue a PULZO en Discover

Según el reporte, en el automóvil se movilizaban cuatro personas: Víctor Manuel Niño, de 59 años, quien iba conduciendo; su esposa; su hija, y su nieta de apenas cuatro años. Como consecuencia del fuerte impacto, Víctor Manuel perdió la vida en el lugar de los hechos. Su esposa y su hija resultaron con heridas de consideración y fracturas que requirieron intervenciones quirúrgicas, mientras que la menor salió ilesa, gracias a que su abuela la cubrió en medio del choque.

Versiones locales señalan que el siniestro se registró hacia las 7:00 de la noche, cuando una camioneta Mercedes-Benz, conducida por Óscar Javier Cuadros, habría invadido el carril contrario y colisionado contra el vehículo familiar. Según RCN, testigos señalaron que, tras el accidente, el conductor intentó huir del lugar abordando un bus de transporte público, pero fue retenido por la comunidad hasta la llegada de la Policía.

La víctima, Víctor Manuel Niño, era oriundo del municipio de El Espino, Boyacá, y residía en Bogotá. Mientras muchas familias celebraban la Navidad, el 24 de diciembre se llevaron a cabo sus exequias, marcadas por el dolor y la impotencia ante un hecho que, según sus allegados, pudo evitarse.

RCN también reveló la existencia de un video grabado por testigos en el que se observa al conductor presuntamente ebrio, visiblemente desorientado, mientras varias personas lo sujetan para evitar que escape. En la grabación se escucha a una voz decir: “Este señor nos acaba de estrellar”.

El caso vuelve a encender las alarmas sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol, especialmente durante la temporada decembrina, cuando se incrementan los desplazamientos y los accidentes de tránsito en las carreteras del país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.