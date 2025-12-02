En pleno barrio La Castellana de Bogotá, una fuerte discusión se desató entre un presunto conductor de un glamoroso Corvette C8 Stingray y la Policía. El lujoso deportivo de Chevrolet y una elegante camioneta Mercedes fueron parqueados en una zona prohibida frente a un edificio residencial y una clínica, lo que no solo obstruía el tráfico, sino que también interfería con la tranquilidad del lugar debido a la música a alto volumen que emanaba de ambos vehículos.

Sigue a PULZO en Discover

Un video que circula en internet muestra a un hombre discutiendo fervientemente con los policías que intentaban imponer una sanción e inmovilizar el Corvette, tal incidente ha puesto en el foco la forma en cómo ciertos individuos con altos recursos económicos manipulan las normativas de tráfico y molestan con su conducta a la ciudadanía, según informó El Tiempo.

(Ver también: Celebran conductores en Colombia: Tránsito ya no los pondrá multar por estos documentos)

Esta situación no es una broma para las autoridades colombianas. La multa impuesta al propietario del Corvette por la obstrucción de una calzada tiene un valor de 604 mil pesos y, aunque todavía está en proceso de notificación a la dueña del vehículo, la contravención se hará efectiva. Además, las autoridades investigan si el hombre que aparece en los videos discutiendo con los policías es el mismo que conducía el lujoso vehículo sin licencia hace unas semanas en la localidad de Kennedy, más exactamente el pasado 31 de octubre, cuando se celebraba Halloween, de acuerdo con el rotativo.

Lee También

“¿La multa?, se la pago mil veces”. ¿Qué tal el descaro de este “súperpoderoso”? Mal parqueado, con fiesta a todo volumen, presuntamente borracho y encima atacando a la policía. Tiene para un Corvette pero no para un parqueadero. @SectorMovilidad necesitamos sanciones! pic.twitter.com/SJAgL1SpX9 — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) December 1, 2025

El potencial infractor presenta en su historial delictivo dos condenas: una por hurto calificado agravado en 2017 y otra por tráfico de armas, receptación y tentativa de hurto en 2019 que le puso tras las rejas de la cárcel La Modelo de Bogotá. Actualmente, se encuentra en libertad condicional desde junio de 2025, condición legal que podría verse revocada si su bochornosa actitud ante los uniformados es confirmada, según el informe periodístico.

Por ahora, lo que se sabe es que este hombre no es el dueño del vehículo y se intenta confirmar si llegó a conducirlo en estado de embriaguez, pues los carros que estaban allí parqueados tenían sus radios encendidos a todo volumen y había licor de por medio, de acuerdo con el citado portal.

* Pulzo.com se escribe con Z